Que sont les guides Instagram et comment fonctionnent-ils?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité de guides qui donne aux utilisateurs un moyen dagréger du contenu ensemble en un seul endroit. Voici comment ça fonctionne.

Instagram a déclaré quil voulait offrir à ses utilisateurs un moyen de "découvrir plus facilement des recommandations, des conseils et dautres contenus" de leurs créateurs, personnalités publiques, organisations et éditeurs préférés. Mais il sait également que de nombreuses personnes sont actuellement en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19. Ainsi, il lance une nouvelle fonctionnalité, appelée Guides, avec un accent initial sur les sujets de bien-être, afin daider les utilisateurs pendant cette période.

Lun des premiers guides promus provient de lAmerican Foundation for Suicide Prevention. Cest ce quon appelle la santé mentale et COVID-19. Un autre est un guide Mindful Movements rempli dexercices et détirements de Sarah Campbell, une experte en yogi et en méditation.

Les guides sont situés dans un nouvel onglet distinct sur le profil dun utilisateur (recherchez licône du livret entre licône de la grille photo et licône des photos marquées). Ils commenceront également à apparaître dans longlet Explorer "dans les prochains jours", selon Instagram.

Pour afficher un guide, visitez le profil de lune de ces pages, puis appuyez sur licône du milieu pour afficher leurs guides:

Lorsque vous consultez un guide, vous pouvez voir les publications et les vidéos que le créateur a organisées avec leurs propres astuces, commentaires ou conseils. Les publications dans les guides peuvent provenir du créateur ou dautres utilisateurs Instagram. Si vous souhaitez en savoir plus sur une publication spécifique, appuyez simplement sur limage ou la vidéo pour afficher la publication Instagram originale. Vous pouvez également partager un guide de votre histoire ou dans Instagram Direct en appuyant sur le bouton Partager.

Les guides semblent être limités à certains créateurs et sociétés au lancement. Nous pensons quInstagram déploiera la fonctionnalité à davantage dutilisateurs à lavenir. Instagram a spécifiquement déclaré que "les créateurs, les personnalités publiques, les organisations et les éditeurs" devraient avoir la possibilité de créer des guides.

Ils sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs dInstagram pour voir sur les profils utilisateur (et longlet Explorer bientôt), mais seuls certains utilisateurs peuvent les créer.