Instagram apporte des DM et des vies sur le Web: comment les trouver

Vous navez plus besoin de lapplication mobile Instagram pour accéder à vos DM et à vos vies.

Instagram déploie deux nouvelles fonctionnalités dans la version Web de son service : votre boîte de réception de messagerie directe et Instagram Live. Les deux ajouts devraient aider ceux dentre vous qui préfèrent utiliser des ordinateurs portables pendant les temps darrêt ou peut-être perdre constamment votre téléphone et avoir besoin de votre correctif Instagram.

Il est presque surprenant que nous nayons pas pu accéder à nos messages directs à partir dun navigateur Web, compte tenu de la durée du service à ce stade. Instagram a déclaré que la version basée sur le navigateur des messages directs ressemblait et fonctionnait un peu comme sur votre téléphone.

Pour accéder à la boîte de réception Instagram, accédez au site Web Instagram et connectez-vous à votre compte. En haut à droite, vous verrez licône de messagerie dans la barre de menus. Cliquez sur licône de messagerie pour accéder à votre boîte de réception et à vos messages.

Les messages directs Instagram sont en cours de déploiement sur le Web, vous navez donc peut-être pas encore accès.

Tout ce que nous pouvons dire, cest: il est temps.

Nous vivons une pandémie mais aussi une époque dorée de musiciens, dacteurs et de comédiens qui se produisent directement depuis leurs propres cuisines et salons en utilisant des outils comme Instagram Live. Avoir Live sur le bureau améliore lexpérience, en prenant le flux constant démojis et de commentaires qui occupent une partie de lécran de votre téléphone et en les poussant sur le côté afin quils soient séparés de la diffusion en direct.

Pour trouver des flux en direct, accédez au site Instagram et connectez-vous à votre compte. Accédez au flux Instagram Stories sur votre page daccueil. Si quelquun que vous suivez diffuse, il apparaîtra comme "Live" à droite du flux.

Cependant, vous ne pouvez toujours rien publier à partir de votre bureau, ce qui signifie que vous ne pouvez pas non plus démarrer une diffusion en direct à partir de votre navigateur. Pourtant, à un moment où les gens vérifient leurs notifications à partir dun navigateur de bureau plus que la normale, cela nempêche pas dapporter des fonctionnalités partielles au Web.