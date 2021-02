Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram a une fonctionnalité qui vous permet de filtrer les comptes que vous suivez par "Les plus affichés dans le fil" ou "Les moins interagis avec".

Le but est de vous donner la possibilité de mieux personnaliser votre flux Instagram - simplement en vous permettant de voir plus facilement les comptes que vous suivez et aimez ou détestez, et il vous sera plus facile de décider si vous devez continuer à les suivre. .

Voici comment cela fonctionne.

Ouvrez lapplication mobile Instagram sur votre iPhone ou téléphone Android . Dans la barre de menus qui traverse lapplication> Sélectionnez licône Profil pour accéder à votre profil> Accédez à longlet Suivant. De là, vous pouvez voir quels comptes vous suivez.

Sur lécran suivant, vous remarquerez une section Catégories. Sélectionnez Most Show in Feed (il devrait également vous indiquer le nombre de comptes dans cette catégorie particulière), puis passez en revue les comptes avec le plus de publications dans votre flux au cours des 90 derniers jours.

Vous verrez des boutons pour gérer votre statut de suivi, ou vous pouvez sélectionner plus (...) à côté dun compte pour gérer ses notifications ou pour le désactiver.

Comme ci-dessus, lécran suivant affiche une section Catégories. Sélectionnez Le moins interagi avec (il devrait également vous indiquer le nombre de comptes dans cette catégorie particulière), puis passez en revue les comptes avec lesquels vous avez le moins interagi au cours des 90 derniers jours.

Vous verrez des boutons pour gérer votre statut de suivi, ou vous pouvez sélectionner plus (...) à côté dun compte pour gérer ses notifications ou pour le désactiver.

Remarque: «A interagi avec» signifie «Jaime» sur les messages ou que vous réagissez à leurs histoires.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 1 Février 2021

Cette fonctionnalité facilite la gestion des comptes que vous suivez afin quils représentent au mieux vos intérêts et relations actuels.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.