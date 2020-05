Les meilleurs photographes surréalistes et manipulateurs dimages dInstagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous vous ennuyez des mêmes vieilles photos culinaires, selfies et photos de voyage et que vous souhaitez mélanger les choses sur votre flux Instagram, alors quoi de mieux que dajouter une sélection dartistes surréalistes.

Nous avons parcouru Instagram pour trouver quelque chose dun peu différent - des Instagrammers passionnés par le surréaliste. Des créations étranges et merveilleuses que vous adorerez. Continuez donc à faire défiler, cliquer et aimer jusquà ce que vous ayez ouvert les yeux sur un nouveau monde.

Justin Peters est un magnifique artiste numérique qui produit des œuvres dart intrigantes qui, selon lui, sont conçues pour "ouvrir votre esprit".

Son récit est plein dimages qui vous émerveilleront en imaginant les possibilités dautres mondes et les dimensions étranges et merveilleuses.

Brock Davis fabrique des œuvres dart intéressantes en utilisant le plus petit des objets. y compris des choses comme faire un sac à main avec un clip bulldog.

Cet exemple a été peint sur un iPhone à laide dun crayon Apple. Imaginez voir cela par la fenêtre de votre avion. Quest-il arrivé à la banane elle-même?

@ p22_art se décrit comme un "artiste photo conceptuel" et cette image de lions se régalant dun zèbre de glace est une vision parfaite du genre dart conceptuel étrange et merveilleux que vous verrez en suivant leur compte.

Des visions dun autre monde colorées et déroutantes font une apparition régulière et elles sont joyeusement intéressantes et divertissantes aussi.

Nous vous recommandons de suivre @platon_yurich si vous êtes un fan de portraits surréalistes et de visions étranges de paysages. Cet artiste est membre de lUnion russe des photographes dart et essaie de créer des œuvres dart incroyablement intéressantes pour Instagram.

Des couleurs pastel, des scènes délavées et des vues du monde réel étrangement surréalistes plus votre truc? Alors @teresacfreitas pourrait être le compte pour vous. Teresa Freitas ajoute en quelque sorte beaucoup plus de rose dans notre monde, mais parvient à le rendre convaincant.

Robert Jahns est un artiste numérique, photographe et directeur de création. Ses images vous obligent souvent à regarder deux fois pour dissiper une partie de votre incrédulité. Parfois, les modifications sont suffisamment subtiles pour sembler réelles, comme ces pingouins qui se frayent un chemin dans un parc central enneigé. Dautres images ressemblent à des scènes à couper le souffle qui auraient facilement pu être publiées par un blogueur de voyage, mais qui sont en quelque sorte dun autre monde.

Charlie Davoli semble avoir un peu dobsession pour les merveilles de la nature - les vagues et les nuages en particulier. Il crée des scènes visuelles inattendues qui intriguent à lœil et amusantes à observer aussi.

Si vous êtes un fan des images darchitecture surréaliste, Sejkko est lhomme à suivre. Il a un œil pour créer des images de maisons isolées sur des paysages vides, dans des endroits où elles ne pourraient / ne devraient pas exister.

Que se passe t-il ici? Quest-ce que je regarde? Wow, cest plutôt cool et inhabituel. Ce sont toutes sortes de choses que vous pensez probablement en regardant les messages de Lara Zankoul . De belles et brillantes photos, incluant régulièrement des portraits insolites dans un environnement coloré et surréaliste.

Il est difficile de dire exactement ce que fait BeliLaBelle , comme avec de nombreux créateurs dimages surréalistes sur cette liste. Les images vous laissent confus, perplexe et intrigué. Tout ce que nous savons, cest que lœuvre dart est brillante et que les messages valent le détour.

Martin Stranka nest pas seulement une sensation surréaliste sur Instagram, mais aussi un photographe primé avec plus de 90 récompenses à son actif. Vous pouvez imaginer la qualité des images que ce compte a à offrir.

Rosen Goldman est une photographe commerciale qui prend également un mélange de photographie de portrait fantastique et de beaux-arts surréalistes. Dont certains semblent être un commentaire photographique de la vie moderne.

Tommy Ingberg est un autre artiste surréaliste qui est également lauréat. Il est basé à Nyköping, en Suède et a quelque chose pour des photos en noir et blanc intrigantes, inhabituelles et magnifiques.

Oprisco est un autre Instagrammer avec un talent pour créer des photographies de portraits étrangement surréalistes dans le monde extérieur, mais dans un environnement inhabituel. Si vous vous ennuyez de tous les selfies habituels, alors cest le compte pour vous.

En regardant le compte de Katerina Plotnikova , vous pourriez avoir limpression quelle a un amour implacable pour la faune. Un peu à la limite de dangereux, défiant la mort ou carrément fou. Des images brillantes cependant.

Kyle Thompson prend principalement des autoportraits avec une touche surréaliste. Cest un photographe de Portland avec un talent assez spécial pour créer des œuvres accrocheuses que vous aimerez certainement.

Laura Zalenga est une autre autoportrait surréaliste, mais avec une différence. Elle prend régulièrement des photos et les affiche ensemble pour créer un paysage ou une vue beaucoup plus large lorsque vous voyez son compte dans son ensemble plutôt que de regarder des publications individuelles. Élégant et insolite.

Anka Zhuravleva est le compte à suivre si vous aimez la photographie de portrait dart avec une ambiance surréaliste. Ce compte montre des vues rapprochées stupéfiantes de personnes dans toutes leurs merveilles.

Il y a beaucoup de chair nue et de visions étranges de lhumanité dans lœuvre dAlex Stoddard . Mais il ny a rien de trop racé ou torride. Vous verrez cependant beaucoup de bizarreries.

Joel Robison est un photographe canadien et un créateur de visions intéressantes. Il apparaît souvent dans ses propres images et peut être vu à côté de toutes sortes de choses, des cartes à jouer surdimensionnées à une ampoule géante magique. Ce type a certainement une brillante imagination et le talent pour le soutenir.

Brooke Shaden crée un art qui ressemble plus à des peintures surréalistes des âges sombres avec des sorcières engagées dans toutes sortes de méfaits. Bizarrement merveilleux et complètement différent des trucs habituels que vous verrez sur Instagram.

Nous avons déjà présenté le travail d Aydın Büyüktaş . Il est un artiste et manipulateur de photos turc qui crée de nouvelles vues du monde sous différents angles . Une perspective inhabituelle pour tous.

Bara Prasilova est un maître de la photographie conceptuelle et a une manière brillante dévoquer des vues assez spéciales comme celle inhabituelle dun robot monté sur un cheval. Les gens jouent un rôle important dans son travail, mais certainement pas de la manière habituelle.

Si vous avez aimé voir comment Aydın Büyüktaş met une nouvelle perspective sur le monde, vous apprécierez également l art de Jati Putra Pratama . Avec des virages et des angles de type Inception dans notre monde comme vous ne le verriez pas normalement.

Frieke Janssens résume bien leur propre travail:

"Dans un monde entouré de visuels, je veux que mes images surréalistes attirent votre attention et vous demandent pourquoi elles le font."

Imaginez à quoi vous pourriez ressembler comme un buste de vous-même sous forme de statue, uniquement dans la chair plutôt que le cuivre. Cest le genre dimage bizarre que vous verrez probablement ici.

De jour, Unknownian est graphiste et artiste numérique. Vous pouvez donc imaginer quel genre dimages magnifiques ils sont capables de créer. Ce sont souvent des vues beaucoup plus inhabituelles du monde. Avec des animaux aux proportions effrayantes, des bâtiments dans des endroits insolites, des planètes plus proches de la Terre quelles ne devraient lêtre et bien plus encore.

Shaun Ryken est un artiste canadien de Photoshop et un expert pour créer des scènes surréalistes convaincantes, des pingouins à réaction aux énormes poulets errant dans les rues et tout le reste.