Preuve photographique quaucune idée nest originale et que nous sommes tous des copieurs Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mark Twain a dit un jour:

"Il ny a pas de nouvelle idée ... Nous prenons simplement beaucoup de vieilles idées et les mettons dans une sorte de kaléidoscope mental. Nous leur donnons un tour et ils font de nouvelles et curieuses combinaisons ..."

Maintenant, un compte Instagram qui donne à réfléchir appelé @insta_repeat montre à quel point il avait raison. Dans un monde moderne où nous avons un accès sans précédent au monde, non seulement via des modes de transport plus rapides et meilleurs, mais aussi par des moyens virtuels, les réseaux sociaux regorgent de photos du monde entier.

Ce récit montre que malgré le volume considérable de ces images, un nombre impressionnant dentre elles sont étrangement similaires. Limitation est peut-être la plus grande forme de flatterie, mais parfois, nous reproduisons exactement le même cliché pour le plaisir.

Venez avec nous pendant que nous parcourons certains de nos favoris.

120 canos

Certaines des images dInsta Repeat présentent plus quune sélection de 12 images. Dans certains cas, le récit a rassemblé une masse dimages similaires pour prouver à quel point les êtres humains peuvent être non originaux. Dans celui-ci , il ny a pas moins de 120 personnes différentes assises dans un canoë.

Tlphones dans la nature

Si vous craignez de ne pas être assez original, pourquoi ne pas prendre deux appareils pour pouvoir prendre une photo de votre téléphone en train de prendre des photos? Sûrement celui-là na pas été fait? Eh bien, malheureusement, il la fait, au moins 60 fois en fait .

Un voyage dans les grottes de glace

Une autre image époustouflante qui a été refaite encore et encore. Il semble que même voyager dans les profondeurs dune caverne glacée ne suffit pas pour être original. Surtout si vous vous tenez également au centre du cadre. Insta Repeat a rassemblé 48 personnes faisant exactement cette pose .

Maisons rouges

Une vue inhabituelle au milieu de nulle part pourrait sûrement être qualifiée doriginal? Apparemment non. Cet article montre 72 maisons rouges capturées par différents Instagrammers. On ne peut nier que les vues sont magnifiques, mais elles sont loin dêtre uniques.

Des torches dans le ciel

Cet article montre une collection de 60 personnes différentes portant leurs propres sources personnelles de pollution lumineuse. Parce que la nature et un ciel étoilé ne sont pas assez intéressants pour se démarquer de la foule.

Debout prs du quai de la baie

On ne peut nier, certaines de ces photos sont assez impressionnantes. Des clichés complètement maussades de notre monde capturés à merveille pour que tout le monde puisse en profiter. Ils ne sont même pas ruinés par le fait quils apparaissent encore et encore sur Instagram et ailleurs. Dans cette sélection, un individu seul se tient sur un quai vide et regarde dans une baie calme, un lac ou une rivière.

Trous de tente

Les photos prises de lintérieur dune tente deviennent un peu un cliché Instagram. Il nest pas surprenant de voir quInsta Repeat propose une sélection de ces images - même divisées en trous de tente de différentes couleurs avec du bleu , du jaune et du rouge faisant tous leur apparition.

Sentiers en bois Moody

Il y a quelque chose à propos dun chemin vide qui sétend dans le désert qui est tout à fait attrayant. Nous sommes sûrs que cest ce que ces Instagrammers ont pensé lorsquils ont pris les photos originales, mais même si le chemin est vide, ils nétaient pas les premiers à prendre la photo.

Le film nest pas mort

Photos numériques de personnes prenant des photos avec des appareils photo traditionnels ou simplement des appareils photo en général. Imaginez lhilarité de croiser ces gens en train de se prendre en photo au milieu de nulle part, pour le plaisir de certains.

Coupe main

Une série de photos montrant des mains désincarnées tenant diverses tasses différentes centrées dans des endroits extérieurs. Un œil attentif remarquera que certaines de ces photos incluent même le même style de tasse. Est-ce une tendance en soi?

Routes travers les bois

Ces photos auraient pu facilement apparaître dans notre article sur les meilleures photos de drone jamais prises . De beaux endroits où lhomme et la nature se sont heurtés alors quune route parfaitement droite a été construite en traversant le milieu des bois. Il semble que même la photographie par drone ne soit pas à labri de lécueil du manque doriginalité.

La photographie en action

Une autre série de photos de photographie en action. Ces clichés de mauvaise humeur montrent le travail minutieux que ces Instagrammers ont accompli pour capturer limage parfaite, mais ils montrent également une tendance commune consistant à capturer le même style dimages encore et encore.

Temps libre

Ces images montrent certainement que les gens ont beaucoup de temps libre, même sils manquent doriginalité.

Les gens devant les cascades

Plus de photos de personnes admirant la beauté de la nature ou simplement des photos de mauvaise humeur dInstagrammers essayant de paraître cool pour leur public de followers?

Airheads

Ils disent que les blondes ont le plus de plaisir, ces femmes ont certainement lair de samuser. Ou du moins, ils sont emportés par le vent, profitant dune vie enivrante de mannequin et de pose Instagram.

Toile de fond du journal

Un gros tas de bûches en fait une toile de fond assez astucieuse, cest indéniable. Si vous pensiez être original avec ce cliché, détrompez-vous.

Un oiseau dans la main

Ces Instagrammers ont le pouvoir dattirer les oiseaux sauvages à leur main pour une photo fantastique de communier avec la nature, mais même cela ne suffit pas pour se démarquer de la foule. Inta Repeat souligne également que nourrir les animaux sauvages nest pas toujours une chose sensée à faire.

tre le premier laventure

Cette collection dimages ne serait sûrement pas complète avec celle-ci. Ce type dimage a été fait à mort sur les réseaux sociaux au point que les entreprises lutilisent même dans diverses campagnes publicitaires. Une personne au premier plan (généralement une femme) est capturée menant son partenaire par la main dans des aventures folles et passionnantes. Lenvironnement de la photo peut varier, mais la configuration ne lest certainement pas.

Feuilles automnales

Cest une belle période de lannée, cest sûr. La nature est belle alors même que les arbres perdent leurs feuilles. Cette image montre combien de personnes ont ramassé une feuille dautomne tombée pour un instantané.

Les gens en chapeaux

Il semble que les Instagrammers ont un faible pour une certaine sorte de photo maussade dune personne au chapeau. Cette personne est toujours capturée au centre, regardant au loin avec nostalgie, admirant la beauté environnante du monde. À elles seules, ces photos avaient probablement lair brillantes, mais ensemble, elles crient à la vanité humaine et à lobsession de soi.

Personnes debout prs dun lac sarcelle

De nombreuses personnes sont capturées sur la caméra debout au centre du cadre devant un lac turquoise délicieusement coloré.

Une autre pose classique qui a apparemment vu beaucoup de gens essayer de la reproduire.

Plus de chapeaux

Encore une fois, preuve de plus que les Instagrammers aiment un bon chapeau. Est-ce une journée venteuse ou est-ce que ces gens essaient tous simplement de paraître très mignons en tenant leur chapeau? Nous ne saurons jamais mais assumerons volontiers ce dernier.

Une pose prcaire

Il nest pas surprenant de voir les mêmes photos apparaître par centaines de lieux touristiques populaires. Après tout, combien de fois avez-vous vu quelquun faire semblant de tenir la tour penchée de Pise? Ces images dun sujet solitaire debout au bord dune falaise pourraient bien être moins courantes, mais elles sont loin dêtre originales.

Si vous avez envie de reproduire cela une fois, vous devrez vous rendre à Preikestolen en Norvège .

Allume feu

Quelle meilleure façon de communier avec la nature que de construire une belle pile de bois puis dy mettre le feu. Tant que vous prenez une photo pour prouver que cela sest produit, bien sûr.

Écrit par Adrian Willings.