(Pocket-lint) - Si vous nobtenez pas les histoires Instagram ou si vous souhaitez les maîtriser, vous êtes au bon endroit. Cela fait plusieurs années quInstagram a lancé sa fonctionnalité Stories, avec plusieurs outils et options ajoutés au fil du temps pour vous aider à faire preuve de créativité dans votre narration.

Pour vous aider à devenir un maître des histoires Instagram - ou à apprendre les bases si vous êtes nouveau dans la fonctionnalité - nous avons rassemblé les meilleurs trucs et astuces que nous avons trouvés. Voici tout ce que vous devez savoir pour devenir un expert dInstagram Stories.

Snapchat a été la première application de médias sociaux à introduire une fonctionnalité «Histoires», mais maintenant pratiquement tous les réseaux sociaux les proposent, y compris Facebook et Instagram. Les histoires vous permettent essentiellement de télécharger des vidéos et des images, puis de les diffuser aux personnes qui vous suivent sous la forme dune bobine qui dure 24 heures. Passé ce délai, ils disparaissent. Il ny a pas de limite au nombre de parts que vous partagez, et il y a des tonnes de façons de les pimenter.

Pour regarder lhistoire de quelquun sur Instagram, cliquez simplement sur le cercle rouge autour de nimporte quelle photo de profil de quelquun que vous suivez en haut de lécran daccueil. Pour laisser des histoires, faites simplement glisser votre doigt vers le bas. Pour plus dinformations sur les histoires Instagram, consultez notre guide explicatif ici.

Si vous voulez des trucs et astuces, continuez à lire.

Pour partager une photo ou une vidéo avec votre histoire, procédez comme suit:

Appuyez sur licône «+» dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Histoire en bas à droite de votre écran, ou balayez simplement de gauche à droite de nimporte où. Appuyez sur le bouton de capture pour prendre une photo ou appuyez et maintenez pour enregistrer une vidéo. Vous pouvez également choisir une photo dans la bibliothèque ou la galerie de votre téléphone en appuyant sur la galerie dans le coin inférieur gauche. Appuyez sur les lettres, la ligne ondulée ou licône des autocollants pour dessiner ou ajouter du texte ou un autocollant. Pour supprimer du texte ou un autocollant, faites-le glisser et déposez-le sur licône de la corbeille / corbeille. Lorsque vous êtes prêt à partager, appuyez sur Votre histoire en bas à gauche ou sur Envoyer à.

Remarque: vous pouvez également enregistrer votre histoire sur votre appareil photo. Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, cliquez sur la flèche pointant vers le bas en haut de lécran pour enregistrer. Vous pouvez également visualiser votre histoire et cliquer sur enregistrer à tout moment pour enregistrer "vidéo" (pour simplement enregistrer la vidéo) ou "enregistrer lhistoire" (pour enregistrer toute lhistoire).

Voici quelques bons conseils et astuces pour vous aider à maîtriser les histoires Instagram. Vous trouverez également ici quelques conseils de base pour aider les débutants à les maîtriser.

Vous pouvez choisir des histoires à enregistrer sur votre profil qui peuvent être consultées plus de 24 heures. Ceci est pratique si vous avez une promotion ou simplement quelque chose de spécial que vous voulez que les gens puissent voir. Pour partager un "surlignage", assurez-vous que la fonction darchivage des histoires Instagram est activée.

Pour ce faire: Ouvrez Instagram> Appuyez sur les trois lignes en haut à droite> Confidentialité> Histoire> Activez loption `` Enregistrer lhistoire dans larchive .

Une fois activé, revenez à votre profil et sous votre biographie, cliquez sur "+ Nouveau" pour ajouter un nouveau surlignage. Vous pouvez choisir parmi des histoires archivées et en direct à ajouter à vos histoires en surbrillance. Après cela, ils figureront sur votre profil.

Lorsque vous partagez une photo ou une vidéo avec votre histoire, vous pouvez mentionner quelquun. Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, appuyez sur licône des lettres, puis tapez "@" suivi immédiatement du nom dutilisateur de la personne que vous souhaitez mentionner, et sélectionnez le profil de la personne parmi les icônes circulaires qui apparaissent ci-dessous. Il existe une option pour désactiver la possibilité pour les personnes que vous mentionnez dajouter votre histoire à leur histoire, mais vous devez la désactiver avant de sélectionner le profil de la personne.

Lorsque vous mentionnez quelquun dans votre histoire, son nom dutilisateur apparaîtra dans votre histoire avec un soulignement. Toute personne qui peut voir votre histoire peut la toucher pour accéder à son profil.

Les personnes que vous mentionnez recevront une notification push leur indiquant que vous les avez mentionnées dans votre histoire. Ils recevront également un DM de votre part qui comprend un aperçu de votre histoire et leur donne la possibilité de lajouter rapidement à leur propre histoire, si vous navez pas désactivé la capacité de partage. Vous pouvez mentionner jusquà 10 personnes sur chaque photo.

Vous pouvez partager une publication Instagram sur votre histoire en cliquant sur le bouton flèche / partager sous la publication que vous souhaitez ajouter, puis en appuyant sur loption `` Ajouter une publication à votre histoire .

Gardez à lesprit que lorsque vous partagez la publication de quelquun sur votre histoire, toute personne qui la consulte peut voir qui la publiée à lorigine et voir le compte dorigine. Si vous êtes tagué dans lhistoire de quelquun dautre, vous obtiendrez un DM avec la même option pour republier cette histoire pendant les prochaines 24 heures.

Lorsque quelquun vous mentionne dans son histoire Instagram, vous aurez la possibilité de la republier, en ajoutant la photo ou la vidéo à votre propre histoire, comme nous lavons mentionné précédemment lorsque nous parlons de la façon de mentionner quelquun dans votre propre histoire.

Vous recevrez une notification via DM indiquant que vous avez été mentionné avec un lien vers "Ajouter ceci à votre histoire". Appuyez simplement sur le lien et lhistoire sera affichée dans un aperçu où elle peut être personnalisée. Une fois ajoutés, les abonnés verront le nom dutilisateur de laffiche dorigine et pourront appuyer dessus pour voir leur profil.

Il est possible de capturer plusieurs photos à la fois et de les ajouter à votre histoire Instagram en un seul coup.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Sélectionnez licône Multi-Capture dans la barre à gauche de votre écran (cercle avec des tirets autour delle)> Prenez vos photos> Appuyez sur Suivant en bas de lécran> Appuyez sur chaque photo pour ajouter des autocollants , texte ou GIFS, etc.> Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé les modifications> Appuyez sur Partager.

Vous pouvez soit ajouter un Boomerang (courte vidéo en boucle) que vous avez déjà créé à votre histoire Instagram en le sélectionnant dans votre galerie. Ou vous pouvez créer un Boomerang directement depuis lapplication Instagram.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur licône Boomerang dans la barre à gauche de votre écran (figure de 8 sur le côté)> Appuyez et maintenez le bouton de capture en bas de votre écran pour prendre votre Boomerang> Ajouter des autocollants ou du texte en utilisant les icônes en haut lorsque vous avez terminé> Appuyez sur «Envoyer à» en bas à droite pour lenvoyer à votre histoire.

Si vous souhaitez ajouter quelques images différentes à votre histoire Instagram mais que vous navez quun seul post, vous pouvez utiliser loutil de mise en page.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur licône Mise en page dans la barre à gauche de votre écran> Sélectionnez Modifier la grille pour modifier la mise en page en fonction de vos photos (six options)> Sélectionnez la partie de la grille à laquelle vous souhaitez ajouter votre première photo à> Appuyez sur le "+" dans le coin inférieur gauche où se trouve votre galerie> Sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter> Répétez pour chaque partie de la grille, en sélectionnant dabord la partie de la grille, puis en ajoutant la photo.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la coche au milieu. Vous pouvez ensuite effectuer vos modifications (autocollants, texte, etc.) puis sélectionner «Envoyer à» pour envoyer à votre histoire.

Il y a un outil de niveau dans la barre doutils Instagram Stories qui vous aidera à capturer des photos droites en plaçant une grille et un niveau sur lécran de prévisualisation pour vous aider à aligner votre sujet avant de prendre la photo.

Faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir les histoires Instagram> Appuyez sur licône Niveau dans la barre à gauche de votre écran (cercle avec une ligne horizontale)> Alignez votre sujet> Appuyez sur le bouton de capture> Partager sur votre histoire.

Loutil Superzoom effectuera un zoom avant et arrière sur un sujet et vous pouvez y appliquer une gamme deffets, tels que Hearts, Fire, Bummer, TV Program, Dramatic, etc. le résultat que vous essayez datteindre.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur la flèche dans la barre à gauche de votre écran> Appuyez sur licône Superzoom (cercle plein entouré de deux cercles)> Sélectionnez leffet souhaité au-dessus du bouton de capture> Appuyez et maintenez la capture ou appuyez une fois en fonction de leffet souhaité> Ajoutez du texte ou des autocollants à laide des icônes en haut de votre écran daperçu> Partager dans votre histoire lorsque vous avez terminé.

Loutil Photobooth vous permet de créer une bobine de style Photobooth en capturant quatre images successivement. Il y a un compte à rebours de trois secondes pour la première capture, après quoi vous obtenez une seconde pour déplacer votre téléphone entre chaque photo suivante.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur la flèche dans la barre à gauche de votre écran> Appuyez sur licône Photobooth (cartes avec un signe `` + en haut)> Appuyez sur licône de capture en bas> Démarrez votre Photobooth > Modifiez votre Photobooth avec des autocollants et du texte si vous le souhaitez> Partager sur votre histoire.

Vous pouvez ajouter un sondage à votre histoire Instagram. Le modèle de sondage vous permet de poser la question et de modifier les réponses à votre guise, ou vous pouvez appuyer sur les dés en haut de lécran Modèle de sondage pour obtenir une inspiration prédéfinie que vous pouvez également adapter.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur licône `` Aa à gauche de votre écran> Faites glisser de gauche à droite sur les icônes circulaires en bas de votre écran jusquà ce que vous arriviez à licône de tarte bleu / vert> Appuyez sur le «Poser une question» et les boîtes de sondage individuellement pour modifier> Appuyez sur «Terminé» en haut à droite lors de lédition> Appuyez sur «Envoyer à» en bas à droite pour partager votre histoire.

Vous pouvez également appuyer sur les dés en haut pour voir différents exemples de sondage avec des emojis comme réponses, comme `` Dois-je commencer un blog avec les cases de réponse comme un pouce vers le haut ou vers le bas. Comme pour lécran des questions, appuyez sur chaque section individuellement pour passer à ce que vous voulez et appuyez sur `` Terminé en haut à droite et `` Envoyer à en bas à droite lorsque vous avez terminé.

Au fur et à mesure que les gens choisissent lune ou lautre option, le sondage met à jour son pourcentage et vous pouvez ensuite partager les résultats à la fin.

Comme Facebook, Instagram possède une archive de souvenirs, auxquelles vous pouvez accéder facilement et publier sur votre histoire Instagram.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur licône `` Aa à gauche de votre écran> Faites glisser de gauche à droite sur les icônes circulaires en bas de votre écran jusquà ce que vous arriviez à lhorloge avec licône de flèche. Vous pouvez ensuite taper sur la mémoire qui semble feuilleter ou taper sur "Tout voir" en haut de lécran.

Si vous souhaitez changer la couleur darrière-plan, appuyez sur le cercle coloré en bas à droite de votre écran jusquà ce que vous trouviez un arrière-plan que vous aimez.

Lorsque vous avez décidé de la mémoire que vous souhaitez publier - et de larrière-plan - appuyez à nouveau sur lhorloge avec licône de flèche en dessous. Cela vous mènera ensuite à lécran de prévisualisation où vous pouvez soit ajouter des autocollants, soit mentionner quelquun, soit appuyer sur `` Envoyer à en bas pour le publier.

Instagram dispose dune option de compte à rebours avec des jours, des heures et des minutes, que vous pouvez ajouter et personnaliser à votre histoire. Il offrira des options prédéfinies - comme "Le week-end", mais vous pouvez changer cela pour ce que vous comptez à rebours.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur licône `` Aa à gauche de votre écran> Faites glisser de gauche à droite sur les icônes circulaires en bas de votre écran jusquà ce que vous arriviez au minuteur. Vous pouvez appuyer sur les dés en haut pour voir les différentes options prédéfinies, puis appuyer nimporte où sur le minuteur pour le modifier. Vous devrez sélectionner une date de fin et le reste est automatique.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur licône du minuteur en bas de votre écran, puis appuyez sur «Envoyer à» en bas à droite.

Instagram propose un certain nombre dautres outils pour obtenir les commentaires des personnes qui regardent votre histoire. Vous pouvez les amener à vous poser une question, lancer un sondage (comme mentionné ci-dessus), suggérer des comptes à suivre ou une citation du jour, ou jouer à des jeux de devinettes comme ce que vous regardez ou ce que vous écoutez, entre autres .

Commencez par balayer vers la droite pour ouvrir les histoires Instagram et appuyez sur licône `` Aa à gauche de votre écran. Vous pouvez ensuite faire défiler les icônes circulaires.

Licône une avec la personne dans la bulle de dialogue vous permet de mentionner quelquun avec un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire ou un remerciement prédéfini.

Pour jouer à des jeux de devinettes, un défi de tirage rapide ou suggérer des comptes à suivre ou une citation du jour, vous voulez licône avec les quatre carrés orange de différentes tailles. En appuyant sur «Tout voir» en haut de votre écran, vous obtiendrez les différents préréglages.

Pour que les abonnés vous posent une question, appuyez sur licône circulaire avec les carrés violet / bleu et le point dinterrogation à lintérieur. Il existe également un préréglage de question à choix multiple qui est licône circulaire avec les options orange avec une coche ou une croix à lintérieur.

Pour créer un arrière-plan de couleur unie sur votre photo ou vidéo ou créer ce que lon appelle parfois un toucher pour révéler: Sélectionnez limage que vous souhaitez révéler> Appuyez sur la ligne gribouillée en haut à droite pour licône de crayon> Choisissez votre couleur parmi les options en bas ou en appuyant sur loutil de sélection de couleur et en sélectionnant une couleur de limage> Appuyez et maintenez sur votre image ou vidéo avec votre doigt pendant quelques secondes jusquà ce que la couleur recouvre votre image.

Vous pouvez également utiliser la gomme en haut de votre écran pour supprimer une partie de larrière-plan uni et révéler une partie de votre image dorigine.

Vous voulez un fond coloré transparent? Appuyez sur la ligne gribouillée en haut à droite pour les outils crayon> Sélectionnez loutil marqueur au milieu des cinq options en haut de votre écran> Sélectionnez la couleur de fond que vous voulez en bas de votre écran ou sélectionnez une couleur à laide de la couleur piquet> Appuyez et maintenez sur votre image ou vidéo avec votre doigt pendant quelques secondes. Cela créera un écran opaque afin que vous puissiez toujours voir le contenu que vous partagez.

Les histoires Instagram Tap to Tidy de Stacey Solomon sont excellentes - et faciles à créer, mais vous devez en fait ranger la pièce. Malheureusement, Instagram ne le fait pas pour vous.

Prenez une photo de la pièce en désordre> Rangez-la> Prenez une autre photo de la pièce sous le même angle une fois quelle est rangée> Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Ajoutez la première photo de votre galerie dans le coin inférieur gauche> Appuyez sur licône dautocollant en haut de votre écran> Recherche de Tap to Tidy> Sélectionnez lautocollant Tap to Tidy que vous aimez> Téléchargez cette histoire> Ajoutez la deuxième image bien rangée et téléchargez également cette histoire.

Pour sélectionner nimporte quelle couleur dans le nuancier: Cliquez sur licône de ligne gribouillée en haut de votre écran> Appuyez et maintenez sur nimporte quelle couleur en bas de votre écran pour accéder au nuancier. Cest ça! Vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Noubliez pas que vous pouvez également modifier la taille du pinceau sur le côté gauche.

Vous pouvez également utiliser les couleurs de vos images, comme nous lavons brièvement mentionné dans les conseils ci-dessus. Pour sélectionner une couleur à partir dune image: Cliquez sur la ligne ondulée en haut de votre écran> Sélectionnez loutil de sélection de couleur à lextrême gauche des options de couleur en bas de votre écran> Appuyez nimporte où sur limage dont vous souhaitez sélectionner la couleur de. Voilà, cest fait.

Vous pouvez modifier la taille de la police de votre texte de deux manières: tout dabord, tapez, puis sur la gauche, vous verrez le curseur pour augmenter ou diminuer la police. Alternativement, une fois que vous avez terminé de taper, saisissez ce que vous avez tapé et utilisez deux doigts pour le développer. Vous pouvez également le faire avec des autocollants.

Tout dabord, ajoutez une légende à votre contenu et décorez comme dhabitude. Ensuite, appuyez sur la flèche "Enregistrer" dans le coin de lécran et appuyez sur licône "Votre histoire" pour lajouter à votre histoire. Ensuite, sélectionnez la photo que vous avez enregistrée à partir de votre pellicule pour lajouter à votre histoire. Ajoutez - ou superposez - une deuxième légende par-dessus la première et répétez jusquà ce que vous ayez atteint leffet souhaité. Vous enregistrez essentiellement vos photos et les téléchargez à nouveau pour superposer vos légendes.

Si vous en avez assez des arrière-plans aux coins carrés sur vos légendes, essayez dutiliser loutil Crayon pour dessiner une forme différente, quil sagisse de cercles, dovales, de cœurs, puis placez une légende sur votre nouvelle forme. Assurez-vous de sélectionner la légende sans arrière-plan (juste du texte).

Avec cela, vous devez ajouter chaque lettre ou mot en tant que légende individuelle et les positionner. Écrivez le premier mot ou la première lettre, puis choisissez la couleur et faites-la glisser en position. Ajoutez une autre légende dans une couleur différente, redimensionnez-la et faites-la glisser où vous le souhaitez. Répétez pour toujours. Noubliez pas que vous pouvez également changer la police elle-même! Il est révolu le temps de navoir quun seul choix de police. Vous avez le choix entre neuf, y compris néon, machine à écrire, moderne et solide.

Une fois que vous avez sélectionné un autocollant (icône carrée avec un visage souriant en haut de votre écran) à ajouter à votre histoire Instagram, vous pouvez appuyer dessus pour voir les autres options. Ainsi, par exemple, une tasse de café peut se transformer en une tasse de thé ou la poignée de la tasse peut tourner dans lautre sens.

Oui, vous pouvez également «épingler» vos autocollants. Si vous souhaitez que les autocollants apparaissent dans certaines parties dune vidéo, maintenez la touche enfoncée pour les épingler où vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez épingler un autocollant de flèche près de quelquun pour le signaler tout au long du clip.

Appuyez sur licône des autocollants en haut de lécran. Ensuite, appuyez sur licône de la caméra sur le côté de la deuxième rangée qui apparaît du bas. Votre visage apparaîtra au centre de lécran. Si vous touchez votre visage, une bordure circulaire blanche apparaîtra autour de lautocollant. Appuyez à nouveau pour obtenir une bordure carrée blanche et à nouveau pour passer sans bordure. Faites un visage et appuyez sur le cercle blanc sous votre visage pour prendre la photo. Ensuite, dimensionnez et positionnez lautocollant.

Les GIF sont un moyen amusant dajouter du plaisir à nimporte quelle histoire. Vous pouvez soit créer une histoire avec juste un GIF, soit ajouter un GIF à une image ou une vidéo.

Pour créer une histoire avec juste un GIF: faites glisser votre doigt vers la droite de nimporte où sur Instagram et appuyez sur licône «Aa» à gauche> Balayez de droite à gauche sur les icônes circulaires en bas de votre écran jusquà ce que vous arriviez à GIF> Recherchez le GIF parfait.

Pour ajouter un GIF à une image ou une vidéo: faites glisser votre doigt vers la droite de nimporte où sur Instagram> Ajouter limage ou la vidéo> Appuyez sur licône dautocollant en haut si votre écran (carré avec visage souriant)> Utilisez la barre de recherche en haut et sélectionnez un GIF parmi les différentes options qui apparaîtront, ou trouvez le GIF spécifique en appuyant sur licône GIF dans la deuxième section et recherchez votre GIF parfait.

Vous connaissez cet autocollant qui raconte le jour de la semaine? Eh bien, saviez-vous que si vous appuyez sur cet autocollant lors de lédition, il changera de couleur? Ouais. Cest vrai! Pour trouver lautocollant «jour de la semaine», appuyez sur licône dautocollant et sélectionnez-le dans la barre détat. Ensuite, appuyez à nouveau pour changer la couleur.

Ajoutez de la musique à votre histoire en la lisant sur votre téléphone pendant que vous enregistrez une vidéo. Vous pouvez également appuyer sur pour ajouter un autocollant tout en regardant une photo ou une vidéo sur votre histoire. Recherchez «Musique» dans la barre de recherche et appuyez sur lautocollant «Musique» en haut. Vous verrez immédiatement une longue liste de musique populaire, mais vous pouvez également rechercher et trier par humeurs et genres.

Vous pouvez également utiliser des applications comme Videoshop ou VideoLap pour ajouter de la musique à votre histoire. En fait, il existe plusieurs applications qui peuvent améliorer votre jeu Instagram en vous permettant dajouter du texte en mouvement, de capturer des vidéos en direct, denregistrer votre écran, etc. Cela vaut la peine de parcourir votre boutique dapplications.

Vous pouvez également partager des liens Spotify qui permettront aux abonnés de cliquer directement - cest simple.

Vous en avez assez de maintenir le bouton de capture enfoncé pendant que vous racontez votre histoire? Sur la gauche de votre écran Instagram Story, il y a une barre dicônes. Si vous appuyez sur la flèche pour agrandir la barre, vous verrez licône Mains libres en bas. Appuyez dessus pour passer les mains libres. Vous êtes les bienvenus.

Si vous utilisez la caméra avant plus que larrière pour créer des histoires Instagram, vous pouvez lutiliser par défaut dans les paramètres pour quelle souvre sur la caméra avant.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche> Basculer par défaut sur la caméra frontale> Terminé.

La barre doutils de la caméra dans Instgram Stories apparaît par défaut sur la gauche, mais vous pouvez la changer vers la droite.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche> Choisissez le côté gauche ou droit sous `` Outils de lappareil photo .

Vous pouvez également appuyer sur la double flèche en haut de votre écran lorsque la barre doutils est développée pour basculer entre la gauche et la droite.

Voici quelques conseils et astuces supplémentaires liés à la confidentialité, tels que cacher votre histoire à certains abonnés ou créer une liste damis proches.

Vous pouvez créer une liste damis proches sur Instagram, qui deviendra alors une option lorsque vous partagerez votre histoire. Cest bon pour les moments où vous voudrez peut-être publier quelque chose mais ne voulez pas que tous vos abonnés le voient.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche> Appuyez sur Fermer les amis> Commencer> Ajouter les amis que vous souhaitez ajouter en appuyant sur "Ajouter" à côté de leur nom> Sélectionnez Créer une liste.

Pour partager votre histoire avec seulement des amis proches, créez votre histoire Instagram, puis appuyez sur `` Envoyer à dans le coin inférieur droit et appuyez sur Amis proches.

Il est possible de masquer ou dempêcher certains contacts de vous voir des histoires Instagram. Ils ne seront pas informés que vous les avez bloqués, mais ils pourraient le découvrir. Les masquer les empêchera de voir toutes les photos et vidéos que vous publiez dans votre histoire.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche> Recherchez la ou les personnes que vous souhaitez bloquer> Appuyez sur leur nom pour les sélectionner (la coche deviendra bleue lorsquelle sera sélectionnée)> Appuyez sur `` Terminé dans le coin supérieur droit.

Vous ne pouvez dire si quelquun vous a bloqué de ses histoires Instagram que si vous avez vu quil avait des histoires en surbrillance sur son profil avant quil ne vous bloque. Lorsque vous bloquez quelquun de vos histoires Instagram, la section Faits saillants de lhistoire est également supprimée, donc si vous savez quils ont des faits saillants de lhistoire et que vous ne pouvez plus les voir, vous feriez mieux de savoir ce que vous avez fait.

Vous pouvez choisir de désactiver toutes les réponses et réactions à votre histoire Instagram, ainsi que dautoriser uniquement les réponses et les réactions de vos abonnés ou uniquement des abonnés que vous suivez.

Balayez vers la droite pour ouvrir Instagram Stories> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche> Choisissez `` Vos abonnés , `` Les abonnés qui vous suivent ou `` Off dans la section Autoriser les réponses et les réactions.

Vous pouvez le configurer pour que votre histoire Instagram soit toujours partagée avec votre histoire Facebook, sauf si vous en décidez autrement.

Faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir les histoires Instagram> Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche> Activez loption `` Partager votre histoire sur Facebook .

