Comment masquer votre activité Instagram ou votre statut en ligne

(Pocket-lint) - Instagram offre un certain nombre de similitudes avec dautres médias sociaux et plates-formes de chat, notamment Facebook Messenger et WhatsApp . De nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées, y compris des options telles que "Afficher létat de lactivité".

Si vous utilisez Facebook Messenger et WhatsApp - tous deux appartenant à Facebook comme Instagram - vous saurez quils saffichent lorsque vous êtes en ligne et actif pour la dernière fois, ou vu pour la dernière fois dans le cas de WhatsApp. Instagram fait de même.

Cependant, bien que loption "Afficher létat de lactivité" soit activée par défaut dans le menu des paramètres dInstagram, vous pouvez la désactiver comme vous le pouvez sur WhatsApp - ce que vous ne pouvez pas faire dans Messenger.

Voici comment masquer votre statut dactivité sur Instagram, ainsi que savoir si quelquun est en ligne.

Ceux dentre vous qui ne veulent pas que les gens voient lorsque vous êtes en ligne en temps réel ont la possibilité de désactiver la fonction Afficher le statut dactivité dInstagram, cependant, si vous le faites, vous ne pourrez pas voir lactivité de quelquun dautre. .

Ouvrez Instagram. Appuyez sur licône Profil dans le coin inférieur droit. Appuyez sur les trois lignes en haut à droite. Tapez sur Paramètres. Cliquez sur Confidentialité. Appuyez sur État de lactivité. Appuyez sur le bouton à côté de Statut dactivité pour désactiver votre statut dactivité.

Remarque: tout comme dans Facebook Messenger, il ny a pas doption pour désactiver les confirmations de lecture sur Instagram. Les messages directs (DM) saffichent toujours comme «vus» une fois que les destinataires les ont ouverts.

Vos abonnés ne peuvent pas voir quand vous étiez le plus récemment sur Instagram. Seules les personnes que vous suivez ou avec lesquelles vous avez déjà eu des conversations directes (DM) verront combien de minutes ou dheures vous étiez en ligne.

Cette fonctionnalité a du sens pour les utilisateurs dInstagram qui comptent sur le service pour discuter avec des entreprises ou des professionnels de la création et qui souhaitent voir sils sont en ligne ou même sils répondent rapidement.

Il existe plusieurs façons de voir si quelquun est en ligne ou actif:

Vous verrez un point vert à côté de leur nom dutilisateur et de leur photo dans votre boîte de réception Direct. Vous verrez un point vert près de leur nom dutilisateur et de leur photo ailleurs sur Instagram. Dans votre boîte de réception directe, vous verrez leur statut dactivité le plus récent.

Remarque: létat de lactivité récente apparaîtra comme suit: Actif il y a 25m, Actif hier, Vu, Saisie, etc.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.