45 des photographes les plus incroyables à suivre sur Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram est plus quun simple endroit pour les selfies Kim K. et la pornographie culinaire.

Cest aussi un lieu où des photographes talentueux du monde entier partagent leur créativité. Instagram sert en fait de portfolio, une vitrine de photos de qualité professionnelle que tout le monde est autorisé à voir sans frais.

Cest inspirant. Cest extraordinaire. Cest beau. Et parfois cest aussi adorable.

Nous avons rassemblé certains de nos artistes photographes préférés du réseau social pour que vous puissiez en profiter.

Le photographe du Far West (@Kevinruss)

@Kevinruss : Kevin Russ est un photographe uniquement sur iPhone qui publie principalement de magnifiques clichés du Far West américain. Suivez ce photographe et vous ne manquerez pas de voir de nombreux paysages brillants comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Ce que vous pouvez faire avec une seule caméra de téléphone est assez impressionnant.

Lil dans le ciel (@Adamsenatori)

@Adamsenatori : Adam Senatori est un photographe-pilote extraordinaire qui se spécialise dans laffichage de prises de vue aériennes à couper le souffle. Alors que les drones compatibles avec une caméra deviennent de plus en plus populaires, le nombre de photographies de drones comme celui-ci est en augmentation, mais Adam Senatori a un œil pour lincroyable.

Le styliste lancienne (@Koci)

@Koci : Si le noir et blanc est votre truc, Richard Koci Hernandez est un photojournaliste nominé pour le prix Pulitzer avec un compte Instagram débordant de photos vintage.

Le peintre (@Bythebrush)

@Bythebrush : Laura Pritchett a clairement un goût impeccable en matière de couleur et de texture. Le fil Instagram de ce photographe vaut la peine dêtre envié. Elle prend non seulement des photos incroyables, mais fait également du bon travail avec un crayon et un pinceau.

Le photojournaliste sur smartphone (@dguttenfelder)

@Dguttenfelder : David Guttenfelder est un photographe de la National Geographic Society le jour et un Instagram-snapper la nuit. Ses messages sont toujours pris uniquement avec son smartphone, ce qui est assez incroyable lorsque vous parcourez son flux. Cet Instagrammer a certainement vu quelques curiosités au fil des ans et nous adorons son travail.

Le savoureux voyageur (@Danrubin)

@Danrubin : Dan Rubin est encore un autre photographe qui se double dun globe-trotter, et son Instagram regorge de paysages, de bâtiments et, oui, de pornographie culinaire occasionnelle. Beaucoup de ses images sont également prises sous différents angles, vous offrant une vue nouvelle et merveilleuse du monde.

Le matre de la nature morte (@Memoryweaver)

@Memoryweaver : Marcus Rodriguez est un photographe basé au Royaume-Uni qui sert également de développeur Web le jour et de photographe de nature morte pendant son temps libre. Il aime éditer ses photos à laide de Snapseed sur iPad. Ses images sont souvent colorées, des prises de vue macro et il les sous-titue parfois avec des conseils de pro.

Lhomme intrieur (@DVL)

@DVL : Dustin Vaughn-Luma travaille dans léquipe UX dAdobe, vous savez donc quil a le sens du design et du détail. Son Instagram regorge de photos magnifiques, et nous pensons que les amateurs de plein air les apprécieront particulièrement.

Lartiste visuel (@Astrodub)

@Astrodub : Angeliki Jackson se décrit comme une artiste visuelle et la preuve dans ses photographies. Elle capture la vie de la rue à New York, les superbes plages, les horizons de la ville et tout ce qui la frappe. Consultez son profil si vous avez besoin dinspiration.

Le photographe urbain (@Dondregreen)

@Dondregreen : Dondre Green est décrit comme un photographe urbain car ses images représentent la vie réelle dans les villes américaines. Il prend des portraits, des paysages et tout le reste, et ils sont tous tachetés de couleurs, de perspectives et démotions.

Le vivaneau de rue (@TravisJensen)

@TravisJensen : Si vous voulez voir à quoi ressemble vraiment San Francisco au niveau de la rue, consultez Travis Jensen, basé à SF. Certains de ses clichés les plus récents montrent même des policiers utilisant des gaz lacrymogènes sur des foules pendant les World Series.

Le vivaneau de clbrits (@terryrichardson)

@Terryrichardson : Parce que, Terry Richardson. Oh, et parce quil publie toujours les meilleures photos de célébrités lumineuses, avec lui-même sur la photo bien sûr.

Le conteur (@Brahmino)

@Brahmino: Simone Bramante se décrit dabord comme un conteur et un photographe ensuite et ses articles le montrent certainement.

Limprobable illusionniste (@witchoria)

@Witchoria : En parlant dangles, Victoria Siemer a un talent particulier pour photographier les gens dans les positions les plus intéressantes (et légèrement impossibles). Ses images évoquent également une gamme de scènes physiques et défiant la nature pour que nous puissions tous en profiter.

Portraits et poses (@Reallykindofamazing)

@Reallykindofamazing : Le meilleur atout de Garrett Cornelison (voyez ce que nous avons fait là-bas?) Est de prendre de superbes portraits de personnes réelles. Ses clichés sont vraiment incroyables et il a clairement un grand oeil pour les gens.

Le photographe itinrant (@Kirstenalana)

@Kirstenalana : Et vous pensiez avoir beaucoup voyagé. Attendez de voir Instagram de la photographe de voyage Kirsten Alana. Kirsten est une photographe de voyage à plein temps qui a pris des images dans plus de 50 pays. Elle a travaillé avec une variété de marques et il est facile de comprendre pourquoi elle est populaire.

Le vivaneau cratif (@Heysp)

@Heysp : Des fétichistes des pieds? Eh bien, Sarah Palmer est assez incroyable pour capturer les pieds sous leur meilleur angle. Elle est bien plus que cela, ses photos présentent également des objets merveilleusement fabriqués par sa propre main.

Un homme et son chien (@thiswildidea)

@thiswildidea : Theron Humphrey est pour ceux dentre vous qui aiment les chiens parce que ses meilleurs messages sont de son mignon chien. Theron prend des images incroyables de son chien dans une variété de toiles de fond brillantes.

La grammaire du paysage (@Janske)

@Janske : Parfois, vous ne pouvez pas avoir assez de paysages. Chaque fois que nous sommes dans cette humeur, Janske Kaethoven nous a couverts. Des vues incroyables, un cadrage fantastique et des images visuellement satisfaisantes qui ne déçoivent pas.

Lattrape-regard (@Macenzo)

@Macenzo : Dirk Bakker est un graphiste passionné par les motifs et larchitecture, comme en témoignent ses publications abondantes et accrocheuses. Si vous êtes fan de clichés colorés, de symétrie satisfaisante et dangles incroyables, alors cest le photographe à suivre.

Lhomme Colley (@Andrewknapp)

@Andrewknapp : OK, en voici une de plus pour les fanatiques danimaux de compagnie. Andrew Knapp adore capturer son mignon border collie jouant à cache-cache, et nous ne pouvons pas en avoir assez. Comme Theron Humphrey, les images dAndrew Knapp représentent son ami à quatre pattes préféré dans une variété de paramètres. On dirait quils samusent ensemble.

Le passionn de drodes (@Darrylljones)

@Darrylljones: Darryl Jones adore capturer des aventures et de beaux moments, mettant en vedette des jouets. Les Storm Troopers figurent en grande partie dans le flux de Darryll, tout comme une multitude dautres jouets. Les fans de Star Wars se réjouissent et samusent!

Le surraliste (@witchoria)

@witchoria : Victoria Siemer utilise la photographie pour créer un art merveilleusement étrange. Des images surréalistes qui vous emmènent dans un autre monde et vous donnent à réfléchir.

Le matre architecte (@trashhand)

@trashhand : Serdar Ozturk a un compte plein de photos de paysages urbains et darchitecture qui montrent un grand sens du détail. Parfois mélangé avec des gens pour présenter le mélange parfait de portraits et darchitecture, dautres fois juste des images saisissantes sous des angles intrigants.

Le vivaneau de roche (@Bradelterman)

@Bradelterman : Brad Elterman est un photographe de musique - qui capture vos rockers préférés depuis les années 70 - et vous pouvez maintenant voir certains de ses clichés sauvages des coulisses sur Instagram. De grands cheveux et des photographies brillantes abondent.

Lhomme de la maison solitaire (@Sejkko)

@Sejkko : Manuel Pita est un autre photographe urbain sur cette liste, mais il est connu pour porter un masque dours dans le monde entier et en prendre des photos dans des scénarios saisissants. Son travail est à la fois accrocheur et intéressant. Manuel Pita a également un talent pour prendre des images frappantes de maisons isolées avec des arrière-plans à couper le souffle. Son flux Instagram est certainement visuellement magnifique.

La vie travers une lentille (@Ruano)

@Ruano : Luis Ruano vit à San Francisco et fait un excellent travail pour capturer tous les jours (et sa) vie en Californie. Des plages au Golden Gate Bridge, il a couvert toute la région de la baie et ses jupes extérieures à travers la photographie.

Une vue de LA (@Benjaminheath)

@Benjaminheath : Benjamin Heath est un photographe basé à Los Angeles qui se spécialise dans la capture de sa ville, ainsi que dans les voyages bicoastaux, les paysages naturels et les portraits.

Le photographe urbain (@Onelastmidnight)

@Onelastmidnight : Si Londres est plus votre truc, ce photographe est basé au Royaume-Uni, où il capture souvent la ville de Londres et tous ses trésors cachés, son architecture et ses habitants.

La personne du peuple (@joepenney)

@joepenney : Si vous avez toujours voulu un regard intime sur lAfrique de lOuest et les habitants de cette partie du monde, consultez le fil de Joe Penny, qui présente sa vie quotidienne et de nombreux portraits pour démarrer.

Le photographe documentaire (@asasjostromphotography)

@asasjostromphotography : Asa Sjostrom est une "photographe documentaire" basée en Suède, et selon son profil, elle se concentre sur les questions sociales en particulier concernant les femmes et les enfants. Nous avons adoré ses publications sur son projet en Moldavie et toutes les photos de sa famille en Suède.

The Swim Reaper (@iamtheswimreaper)

@iamtheswimreaper : Nous avons tous ces amis qui publient constamment des photos dun paradis lointain, ce qui nous rend jaloux de leur liberté de voyager. Le Swim Reaper est cependant un tout autre niveau. Ce type publie des photos de plage hilarantes dans une variété de poses tout habillé en Grim Reaper - faux et tout.

Lartiste du remix (@_vemix_)

@_vemix_ : Pas techniquement un photographe, mais plutôt un manipulateur de photographies. Ce compte prend des images historiques de hip-hop et de musique et les mélange pour créer une nouvelle tournure de la réalité que nous aimons. Cette image de Kurt Cobain et Marty McFly en est lexemple parfait.

La lgende photographique (@stevemccurryofficial)

@stevemccurryofficial : Steve McCurry est lun des noms les plus connus du photojournalisme. Son flux Instagram regorge de photographies couvrant une multitude de pays, de cultures et de toutes les années. Il est incroyablement doué et les résultats sont des images impressionnantes qui vous laisseront souvent sans voix.

Le photographe portrait et mariage (@alyssarosev)

@alyssarosev : Alyssa Rose est une photographe portraitiste assez incroyable qui vient de la région sud des États-Unis. Ses portraits sont saisissants, maussades et souvent incroyablement colorés.

Le crateur de lhilarit (@kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle)

@kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle : le photographe torontois Kyle Berger a une compétence pour capturer lhilarité dans sa vie quotidienne. Ses photos incluent régulièrement des scènes étranges et merveilleuses quil a repérées dans le monde qui lentoure. Certains ont lair faux, dautres fortement retouchés, mais ils sont tous brillants.

Lartiste dAlaska (@ashadamsphoto)

@ashadamsphoto : Ash Adams est un photojournaliste basé à Anchorage, en Alaska. Son flux donne une vue magnifique sur larrière-pays dAmérique - montrant un paysage à la fois dur et magnifique comme aucun autre.

Le matre du voyage (@chrisburkard)

@chrisburkard : Chris Burkard est un photographe de voyage magistral avec un oeil vif pour les superbes photos de paysages et des vues stupéfiantes de notre monde. Suivez-le et vous serez certainement jaloux de toutes les vues brillantes quil voit si rien dautre.

Le jeune vivaneau urbain (@tyieshaphotography)

@tyieshaphotography : Tyiesha Shannon est une photographe noir et blanc de 19 ans originaire du West Yorkshire. Ses photos sont de mauvaise humeur et complètement britanniques - et nous ne parlons pas seulement de toute la pluie. Tyiesha a un œil fantastique pour les belles photos urbaines et les fantastiques portraits en noir et blanc.

Premier Instagrammer professionnel dAustralie (@laurenepbath)

@laurenepbath : Lauren Bath a lhonneur dêtre le premier Instagrammer professionnel dAustralie . Elle est chef, devenue sensation de photographie Instagram, qui a quitté son travail en 2013 pour suivre sa passion sur le service de partage de photos. Comme vous pouvez limaginer, ses images sont quelque chose de spécial et présentent des instantanés du monde entier.

Lartiste de lvasion (@theblondeabroad)

@theblondeabroad : Kiki est lune de ces personnes qui ont passé de la publication de photos écoeurantes de leurs vacances à un niveau supérieur en en gagnant leur vie. Ses images sont le nec plus ultra en matière de photographie de voyage impressionnante et ne manqueront pas de vous rendre jaloux si rien dautre.

Le matre de la faune (@paulnicklen)

@paulnicklen : Paul Nicklen est un contributeur National Geographic et un maître de la photographie animalière. Ses images montrent souvent le côté le plus sauvage de la nature, y compris le danger, la mort et les délices des créatures de notre monde. Il partage également de nombreux clichés sous-marins que vous ne verrez pas ailleurs.

Le fan de danse (@omarzrobles)

@omarzrobles : Omar Z. Robles est un photographe basé à New York avec une passion pour capturer lart de la danse et du mouvement en milieu urbain. La majorité de ses photos montrent des danseurs dans des poses ou au milieu dincroyables exploits acrobatiques dans divers lieux. Ils sont frappants et impressionnants, tant pour leur sujet que pour le résultat de limage.

Les conteurs (@drcuerda)

@drcuerda : Daniel Rueda et Anna Devís gèrent ce compte et lutilisent pour raconter des histoires avec leurs photos. Les résultats sont des images incroyables qui ressemblent souvent plus à des œuvres dart quà des photographies. Les images audacieuses, colorées et brillamment posées. Certainement un changement par rapport aux publications Instagram habituelles.

Le color (@ maria.svarbova)

@ maria.svarbova : Mária Švarbová a une passion fascinante pour la couleur, les reflets et la perspective. Beaucoup de ses images présentent des couleurs vives et frappantes et des images de piscines. Difficile à expliquer, mais brillant à observer.

Écrit par Maggie Tillman et Adrian Willings.