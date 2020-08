Quest-ce que Petal Search et comment lutilisez-vous pour obtenir des applications sur votre téléphone Huawei?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis les retombées bien médiatisées de Huawei avec les États-Unis, de sévères restrictions ont été imposées à lentreprise. Pour les utilisateurs de smartphones, cela signifie - malheureusement - ne pas pouvoir installer les services Google Play sur leurs téléphones lancés après mai 2019. Et cela signifie devoir compter sur des moyens créatifs pour conserver toutes vos applications préférées.

Une méthode consiste à utiliser la fonction Clone Phone pour transférer des applications de votre ancien appareil Android vers votre nouveau Huawei (qui a ses limites), une autre consiste à trouver des APK pour vos applications à partir de sources non officielles. Cependant, le processus dinstallation de ceux-ci peut être un peu lourd. Ou du moins, cétait avant que Petal Search natterrisse sur la galerie dapplications de Huawei.

Comme son nom lindique, Petal Search est une application de recherche. Il est construit par Aspiegel Limited (une filiale de Huawei basée en Irlande).

En lutilisant, vous pouvez rechercher sur le Web des images, des vidéos, des actualités et toute autre chose. Il utilise le moteur de recherche de Bing par défaut. Cependant, pour les utilisateurs de téléphones Huawei , il sagit également dun moyen facile dinstaller des applications à partir de sources non officielles telles que APKMirror et APKPure.

Vous pouvez lutiliser pour rechercher les applications qui vous manquent, puis les installer directement à partir de lapplication sans avoir à naviguer manuellement vers ces sources externes. Vous pouvez même lutiliser pour mettre à jour toutes les applications existantes.

Cest simple. Petal Search est disponible via la galerie dapplications de Huawei, il vous suffit donc de la rechercher ici et de la télécharger comme vous le feriez pour toute autre application sur un téléphone Huawei.

Comme mentionné au début, Petal Search est un outil de recherche, donc le moyen le plus simple de mettre la main sur toutes les applications consiste simplement à les rechercher dans le champ de recherche en haut de lapplication. Vous pouvez appuyer sur longlet `` applications pour vous assurer que vous recherchez uniquement des applications téléchargeables plutôt que des résultats ou des images Web génériques.

Une fois que vous avez recherché - et appuyez sur «Entrée» - une liste de résultats apparaîtra, y compris toutes les applications pertinentes provenant dune multitude de sources externes. Cela peut inclure divers sites de téléchargement dAPK et la galerie dapplications de Huawei, le tout au même endroit.

Un point intéressant à noter ici: lorsque nous avons recherché Facebook, la source du téléchargement de lapplication était Facebook lui-même, et vous navez donc même pas besoin de passer par un tiers pour cela.

Pour installer une application (une fois que vous avez trouvé celle que vous voulez), appuyez simplement sur `` installer , à quel point Petal vous amène à la source et démarre immédiatement le téléchargement. Vous recevrez un message contextuel vous demandant si vous souhaitez autoriser Petal Search à installer des applications, ainsi quune case à cocher pour demander à votre téléphone Huawei de vérifier le téléchargement de lapplication pour tout risque de sécurité avant de linstaller.

Une fois que vous lavez téléchargé, vous pouvez lutiliser comme dhabitude. Cest un processus assez simple et cela devrait signifier que vous pouvez accéder à presque toutes les applications que vous utilisez. Cela inclut même certaines applications Google. Nous avons réussi à installer Google Maps, par exemple.

Oui! Si vous ouvrez Petal Search et appuyez sur longlet «Moi» en bas, vous verrez une option qui dit «Téléchargements». Appuyez dessus, cliquez sur `` Mises à jour , puis vous pouvez mettre à jour individuellement toute application qui apparaît dans la liste.

Un grand nombre des applications les plus populaires qui ne sont pas disponibles dans la galerie dapplications Huawei sont disponibles via Petal Search. Vous pourrez télécharger Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Netflix, Spotify, Discord, Amazon Prime Video et Twitch.

Étant un outil de recherche de sources dapplications non officielles, bien sûr, il y a des problèmes. Lun deux est que, même si vous pouvez les télécharger et les installer, certaines applications nécessitent toujours les services Google Play pour tirer le meilleur parti de toutes leurs fonctionnalités. Par exemple, Google Maps est utilisable, mais il nenregistrera aucun voyage ni aucune donnée sur votre propre compte Google sans que vous vous y connectiez, ce que vous ne pouvez pas faire sans le service Play.

Lautre problème est que de nombreuses applications bancaires ne sont tout simplement pas disponibles au téléchargement, vous manquez donc de services bancaires mobiles personnels. Vous ne trouverez probablement pas non plus la plupart des meilleurs jeux via Petal Search.

Il y a, bien sûr, toujours le problème que, parce que la plupart de ces téléchargements proviennent de sources non officielles, cela signifie quils ne proviennent pas dun magasin dapplications contrôlé plus rigoureusement, et cela ajoute un peu plus de risque au processus, ne serait-ce que parce que les applications ont gagné t automatiquement mis à jour en arrière-plan lorsque les corrections de bogues et les failles de sécurité sont corrigées. Cela expose votre téléphone à des risques de sécurité, comme le fait tout téléchargement dapplication à partir de sources non officielles.

Avec lApp Store et le Google Play Store, nous comptons sur ceux-ci pour examiner toutes les applications nuisibles avant quelles ne se retrouvent sur notre téléphone. Avec Petal Search dessiner dans les résultats de plusieurs sources, cest plus délicat. Cependant, APKPure et APKMirror examinent manuellement les APK / applications avant de les rendre disponibles pour le téléchargement du public.

APKPure - par exemple - a un badge de confiance sur les applications pour indiquer que le fichier téléchargeable est original et na pas été falsifié. De plus, votre téléphone Huawei effectuera une autre vérification pour identifier tout problème dans le fichier avant de linstaller (mais vous devez activer manuellement cette fonctionnalité dans la fenêtre contextuelle).

Lorsque vous recherchez une application populaire, comme Instagram, les meilleurs résultats sont également à peu près toujours lapplication réelle, pas un clone dangereux avec une sécurité douteuse. Néanmoins, comme pour tout ce qui nest pas officiel, il vaut la peine dêtre prudent et de vérifier ces badges `` vérifiés sur la page de téléchargement avant de télécharger et dinstaller.

Écrit par Cam Bunton.