Deezer et Huawei parlent dAppGallery et de la manière dont les deux utilisent la localisation pour toucher plus dutilisateurs

(Pocket-lint) - Deezer sest associé à Huawei en juin pour apporter lapplication de diffusion de musique en continu dans la propre boutique dapplications App Gallery de Huawei - lapplication a le `` statut de héros , cest donc lune des meilleures applications du magasin.

Nous nous sommes donc joints à une conversation avec le responsable marketing mondial de Huawei, Peter Gauden, et la directrice commerciale de Deezer, Laurence Miall-dAoût, pour discuter du partenariat et de ce quil signifie pour les deux.

«Jimagine quil y a une mentalité de défi partagée là où nous construisons [lélan]», dit Miall-dAoût. «Je pense que les deux entreprises construisent leurs expériences et essaient de les maximiser autant que possible. Alors oui, il y a définitivement beaucoup de valeurs partagées.

«Je pense que Huawei est une entreprise formidable, tout dabord. Je pense que le design est génial. Les gens parlent beaucoup de la qualité de limage [de la caméra], mais je pense que la qualité du son est également exceptionnelle. Donc, vraiment, choisir dêtre distribué… avec Huawei était essentiel, en particulier pour les marchés matures, et dans une certaine mesure, les marchés émergents également.

«De notre côté, je suppose que le plus important est une application qui jouit dune énorme popularité mondiale», ajoute Gauden, parlant des 16 millions dutilisateurs de Deezer. "Vous disposez dune multitude de contenus de très haute qualité pour les personnes qui comprennent la musique."

Miall-dAoût estime que la force de Deezer réside dans sa localisation. «Nous pensons que nous sommes le seul [service de streaming [qui divertit vraiment les clients grâce à une expérience musicale locale et inclusive; nous sommes des experts en musique.

Les utilisateurs verraient-ils lapproche de Deezer sils navaient pas ces éditeurs? «Je pense que oui et la façon dont nous mesurons cela, ce sont les gens qui suivent les rédacteurs en chef dans les pays.»

«En France, nous avons six éditeurs locaux et le même au Brésil. Avec tous ces genres musicaux, vous devez avoir des experts en eux et ils sont très fiables. Il est donc primordial que nos éditeurs [trouvent] les joyaux locaux, et nous obtenons le bon mélange dapprovisionnement local et didentification de nouveaux artistes. Cest évidemment plus difficile au Royaume-Uni parce que cest presque mondial. »

Gauden dit que cela correspond bien à lapproche globale-locale dApp Gallery, quil appelle `` glocale . `` Vous disposez dénormes applications mondiales, mais vous donnez également aux utilisateurs la possibilité daccéder aux services locaux en face deux via AppGallery. Et en fait, il y a un match parfait là-bas avec ceux-ci aussi évidemment [Deezer est] plein de musique incroyable des grandes maisons de musique, mais aussi de nombreux studios indépendants locaux ainsi que des labels indépendants locaux. Et cela correspond vraiment à cette approche Glocal.

«Et je suppose que lorsque vous avez une plate-forme avec plus de 420 millions dutilisateurs actifs par mois [la base dutilisateurs dAppGallery], il y a beaucoup de gens qui recherchent beaucoup de choix. Ils recherchent des services de haute qualité grâce à des applications de haute qualité.

«Chaque application qui nous rejoint est ce petit pas en avant. Nous ne travaillons vraiment de manière dédiée sur AppGallery que depuis un an. Et déjà, nous avons tellement grandi. Et tout va [vers] AppGallery étant une destination beaucoup plus complète pour les utilisateurs expérimentés - pour leurs besoins dapplication, ils peuvent trouver à peu près tout maintenant et, comme nous lavons dit, cette approche locale est vraiment importante pour nous.

«Oui, nous fournissons un accès à toutes les applications plus importantes, mais nous nous assurons également de couvrir un grand nombre des applications vraiment locales qui sont importantes pour les consommateurs avec beaucoup de travail. par exemple. sur les transports et les voyages. Nous avons donc Lufthansa et Ryanair. Nous avons beaucoup travaillé dans le domaine bancaire et financier, nous avons donc de grandes banques comme BBVA.

«Il y a donc beaucoup de nouvelles applications de grande taille et locales qui nous rejoignent. Et cela en fait vraiment une [offre] beaucoup plus complète. Plus les gens sengagent avec nous, plus ils découvrent quil existe réellement les applications dont ils ont vraiment besoin. »

Les deux sociétés considèrent également la qualité audio comme un domaine dans lequel elles travaillent bien ensemble.

«Nous sommes également connus pour la qualité audio», dit Miall-dAoût, «à la fois sur le [niveau] Premium mais aussi sur notre produit HiFi, qui offre une qualité FLAC sans perte - nous aimons donc être perçus comme [étant] très élevés. qualité et je suppose similaire aux spécifications de haute qualité de Huawei. Cest là que je pense que linnovation des deux entreprises se conjugue.

«Nous voulons vraiment faire de cela ce que je veux dire en étant une expérience musicale inclusive, nous voulons amener tout le monde à bord avec une très haute qualité, et je suis ravi que les téléphones Huawei aient également un son de si haute qualité, car ce serait le cas. dommage si la qualité sonore est perdue [à cause de] la qualité de lappareil.

Écrit par Dan Grabham.