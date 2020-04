Ici, Maps est maintenant disponible sur la galerie dapplications de Huawei

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans une percée pour les téléphones Huawei qui nont pas dapplications Google, il y a maintenant une application de carte décente disponible via AppGallery de Huawei.

Appelé WeGo Maps, il est soutenu par Here Technologies qui a une longue tradition de cartographie. Lentreprise, qui sappelait auparavant Navteq et appartenait alors à Nokia, appartient désormais à BMW, Volkswagen, Daimler et Intel, entre autres.

Nous avons essayé lapplication et elle fonctionne admirablement, même si elle nous rappelle un peu lapparence de Nokia Here sur les appareils Windows Phone dautrefois. Mais ces réserves de conception mises à part, le fait est quil remplace parfaitement Google Maps.

On a beaucoup parlé du manque dapplications de grand nom sur les téléphones Huawei non Google comme le Mate 30 Pro et P40 Pro, mais le problème a été exacerbé par le manque dalternatives décentes de Google.

Huawei travaille dur pour attirer les développeurs, leur permettant notamment dobtenir 100% des revenus pour les deux premières années, mais seul le temps nous dira si ces efforts sont couronnés de succès. Même si ce nest pas un gros effort pour porter leurs applications Android existantes vers App Gallery, de nombreux développeurs voudront voir des preuves sérieuses que Huawei est toujours en mesure de déplacer des appareils en dehors de ses marchés principaux.