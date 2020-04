Quelles applications pouvez-vous réellement obtenir sur la galerie dapplications de Huawei?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Huawei va au-delà de Google - en nincluant pas la boutique dapplications Google Play et Google Mobile Services (GMS) sur ses nouveaux téléphones.

Cétait le cas des Mate 30 et Mate 30 Pro de lannée dernière ainsi que de la nouvelle série P40 . Les nouveaux téléphones Honor sont également affectés même si tous les téléphones exécutent toujours une version dAndroid à laide de linterface utilisateur EMUI 10 de Huawei .

La situation nest pas du ressort de Huawei. Ladministration américaine actuelle na pas caché sa méfiance à légard de pratiquement tout ce qui est chinois et a interdit aux entreprises américaines de traiter avec Huawei - une interdiction commerciale .

Le contexte à cela est quil ne veut pas que le matériel réseau à bon prix et bien utilisé de Huawei soit principalement déployé pour les réseaux américains 5G.

Mais cela a eu un effet dentraînement pour les grandes entreprises américaines, y compris Google, qui perd des revenus en raison de linterdiction - bien que Microsoft ait apparemment eu carte blanche pour continuer à vendre Windows à lentreprise, comme on la vu avec le Huawei MateBook X récemment actualisé Pro et Honor MagicBook.

Au début de 2020, Google semble avoir demandé une exception à linterdiction . Mais il est peut-être trop tard. Huawei a été un grand partenaire de Google dans le passé, apportant une opération gestuelle à Android et fabriquant le Nexus 6P 2015 en collaboration avec Google.

Il a également été signalé à un moment donné que Huawei était en pole position pour fabriquer les combinés Pixel, ne reculant que lorsquil ne pouvait pas avoir sa propre marque sur les téléphones en plus de Google.

Comme vous allez lentendre, la galerie dapplications de Huawei est assez différente du Play Store de Google en termes doffre, mais ce nest pas un début - le magasin compte environ 400 millions dutilisateurs actifs.

Comment? Parce que les services Google ne sont pas omniprésents en Chine comme aux États-Unis et en Europe. Si vous avez un téléphone Huawei en Chine, vous avez longtemps utilisé App Gallery soutenu par Huawei Mobile Services (HMS). Au total, App Gallery est déjà disponible dans 170 pays, dans 78 langues.

Cela place Huawei dans une position tout à fait unique - contrairement à Microsoft, Samsung et dautres qui ont essayé et misérablement échoué à créer des magasins dapplications rivaux, cela ne démarre pas à la traîne.

Pourtant, le chef de Huawei, Richard Yu, nous a dit lors du lancement du Mate 30 en septembre dernier que le fabricant de téléphones reviendrait à Google du jour au lendemain si linterdiction du commerce était levée.

Lorsquon lui a demandé combien de temps cela pourrait prendre des applications Play Store apparaissant sur le combiné si une interdiction était levée, Yu a répondu instantanément "Plus dune nuit. Nous pouvons le faire immédiatement."

Mais léthique de Huawei semble avoir changé depuis lors. Il y a eu une énorme accélération de la stratégie à long terme existante de Huawei pour établir sa propre boutique dapplications en dehors de la Chine.

Il a annoncé un fonds de 20 millions de livres sterling pour les développeurs rien quau Royaume-Uni, dans le cadre dune campagne dun milliard de dollars pour le portage des applications clés. Et Huawei sest également associé à Xiaomi, Oppo et Vivo pour créer une boutique dapplications mondiale pour rivaliser avec les deux grands - quel que soit cet arrangement. Huawei travaille déjà avec environ 1,3 million de développeurs dapplications dans le monde.

La bonne nouvelle est que Huawei persuade définitivement certains noms de venir sur App Gallery. Microsoft simplique, tout comme Amazon. Deezer, Lufthansa, TikTok, AA, JD Sports, Adidas, Booking.com, Trainline, Viber et Opera ont tous des applications sur la boutique. La quantité nest pas vraiment un problème sur App Gallery, cest la qualité.

Il y a aussi maintenant une application de cartes décentes, fournie par Here .

Mis à part Google, le plus gros problème avec ladoption de la galerie dapplications est le manque dapplications de base des autres grandes entreprises technologiques qui sont si populaires au Royaume-Uni et en Europe - Twitter, lapplication principale de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Netflix, Disney + et Prime Video.

Et même en avoir quelques-uns à bord ne garantira pas nécessairement un certain niveau de succès - le Windows Phone Store malheureux de Microsoft avait Facebook et Twitter, par exemple. De plus, lorsque bon nombre de ces applications de renom sont développées aux États-Unis, il est évident que lon traite avec Huawei en tant que société américaine.

Par coïncidence, Huawei propose aux utilisateurs de transférer des applications vers la série P40 à partir de leur ancien appareil à laide de Phone Clone , mais cela signifie quils ne pourront plus obtenir de mises à jour pour ces applications à lavenir et les intégrations Google - telles comme avec Google Drive - ne fonctionnera pas.

Pour effectuer une comparaison, comparons les meilleures applications de la boutique dapplications Google Play au Royaume-Uni avec celles disponibles dans la version britannique dApp Gallery.

Nous avons ignoré les applications Google qui figuraient dans la liste - Google Play Games, Hangouts Meet, Google Docs et Google Classroom, car elles ne sont évidemment pas disponibles sur App Gallery et fournissent une comparaison injuste dans notre livre.

Zoom - Non Houseparty - Non Disney + - Non Microsoft Teams - Non, mais Microsoft Office, Swiftkey, Bing et Microsoft News sont disponibles, ce nest donc probablement quune question de temps. TikTok - Oui WhatsApp - Non Skype - Oui, sous la forme de Skype Lite. Messenger - Non BBC News - Non Instagram - Non Netflix - Non Microsoft Outlook - Non, mais voir la note Microsoft ci-dessus Épicerie Tesco - Non Uber Eats - Non (et pas Uber) Audible - Non Asda - Non Twitter - Non Snapchat - Oui Sky News - Non NHS - Non Prime Video - Non, mais comme la principale application Amazon Shopping est présente, nous nous y attendons à un moment donné. Discorde - Non Just Eat - Oui Facebook - Non Morrisons - Non Spotify - Non BBC iPlayer - Non Twitch - Non Deliveroo - Oui Duolingo - Non eBay - Non Amazon Shopping - Oui

Cest un total de six applications disponibles sur App Gallery.

Souvent, les recherches dapplications ont révélé des alternatives qui tendaient à être des approximations de la réalité - mais cest également un problème avec les applications de copie supplémentaires sur le Play Store et sur iOS / iPadOS parfois aussi.

Lors de la récente annonce de Mate Xs, Yu a déclaré que Huawei "accueillerait tous les développeurs du monde". Dans le cadre de cela, cela donne aux développeurs non chinois presque tous les revenus de leurs applications pour les deux premières années, lapplication est sur App Gallery - avec 100% des revenus pendant la première année. Après la période de 24 mois, une répartition habituelle de 70/30 sapplique.

Cependant, en labsence dune base dutilisateurs importante au Royaume-Uni, en Europe et au-delà, elle na pas semblé avoir beaucoup de succès auprès des développeurs non chinois - et cest la clé. Et naturellement, lincitation financière na pas vraiment dimportance avec les principales applications gratuites comme Facebook et Twitter.

Il est en fait relativement simple pour les développeurs de soumettre leurs applications à App Gallery - car le système dexploitation EMUI de Huawei est basé sur Android, il est entièrement compatible avec lui. Les développeurs peuvent essentiellement soumettre la même application.

Huawei aide également les développeurs avec un support technique et intègre des éléments tels que les achats intégrés.

Cependant, il y a des problèmes. Supposons que votre application utilise Google Drive pour stocker des sauvegardes - comme le fait WhatsApp - puis soudain, votre application est cassée, car il ny a pas de prise en charge de Google Drive dans HMS et vous devez donc trouver un autre endroit pour placer la sauvegarde. De plus, les jeux sur Android sintègrent souvent à Google Play Games.

Cette connexion est également rompue. Fondamentalement, si lapplication a déjà utilisé une intégration avec les services Google, elle doit être retravaillée.

Certaines API Android sont également exclusives à GMS, donc ne fonctionneront pas sur dautres versions dAndroid, ce qui apportera plus de complications.