Lapplication GoPro reçoit une nouvelle mise à jour majeure, avec un nouveau mode Mural, des rouleaux de surbrillance et une navigation plus facile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro, la célèbre société de caméras daction, a dévoilé une nouvelle vague de mises à jour de son application pour smartphone, ce qui devrait la rendre à la fois plus facile à utiliser et plus riche en fonctionnalités.

La fonction de titre est Mural, qui est un nouveau mode dans lapplication qui vous permet de revivre vos moments préférés enregistrés sur votre GoPro ou votre téléphone.

GoPro le décrit comme un effort visant à `` éliminer le tristement célèbre trou noir de vos applications téléphoniques , apportant essentiellement des points forts anciens et nouveaux à la surface.

Vous pouvez personnaliser le `` mur en ajoutant des photos et des vidéos que vous vivez, que vous pouvez revenir en arrière et revisiter chaque fois que vous ouvrez lapplication GoPro.

Dautres nouvelles fonctionnalités incluent une navigation plus facile. Lapplication vous permet de basculer entre trois modes daffichage, en appuyant simplement sur licône daffichage afin que vous puissiez voir toute votre collection de contenu sur un seul écran, ou basculer pour vous concentrer sur un seul fichier à la fois.

La mise à jour de lapplication comprend également Highlight Reels, qui, contrairement à la murale, est entièrement automatisée et génère automatiquement des événements et du contenu pour vous, de la même manière que Google Photos et Apple Photos vous rappellent des souvenirs dans leurs applications.

Pour obtenir toutes les nouvelles fonctionnalités de votre application GoPro, tout ce que vous avez à faire est de vérifier lApp Store ou le Google Play Store pour les mises à jour et vous devriez le trouver en attente pour vous, prêt à être téléchargé à partir de maintenant.

Écrit par Cam Bunton.