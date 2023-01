La navigation Google Maps sur Wear OS n'a plus besoin de votre téléphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de Google Maps qui possèdent une smartwatch Wear OS peuvent désormais profiter des fonctions de navigation de l'application sans avoir à trimballer leur téléphone.

La possibilité d'utiliser les fonctions de navigation de Google Maps sur votre poignet peut s'avérer pratique à bien des égards, mais jusqu'à récemment, vous deviez également avoir votre téléphone avec vous pour que cela fonctionne. Tout cela a changé, Google l'ayant confirmé via une communauté de support Wear OS. Google affirme que les utilisateurs peuvent désormais "laisser leur téléphone derrière eux et se rendre dans davantage d'endroits avec Wear OS sur Google Maps".

Cela signifie que toute personne qui possède une montre cellulaire Google Wear OS peut désormais obtenir des navigations Google Maps virage par virage sur son poignet sans avoir à transporter son téléphone avec elle. C'est une modification qui permettra aux gens de se promener sans leur téléphone, par exemple, et qui peut également être utile si vous avez le malheur de le perdre. "C'est particulièrement utile lorsque vous êtes en train de courir ou de faire un tour et que vous avez laissé votre téléphone derrière vous, mais que vous voulez faire un détour ou que vous avez besoin d'aide pour retrouver votre chemin ", explique Google.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités importantes, cette légère modification d'une fonctionnalité existante ne répond peut-être pas à tous les critères d'enthousiasme, mais ce sont des améliorations de ce type qui contribuent à rendre les wearables si utiles lors des déplacements. L'intérêt d'une smartwatch cellulaire est que vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone sur vous en permanence, et c'est quelque chose que ce changement contribue à rendre encore plus possible.

Écrit par Oliver Haslam.