(Pocket-lint) - Google Chrome prend désormais en charge les clés passe-partout, supprimant ainsi une autre barrière à l'entrée et aidant l'internet à se rapprocher d'un monde sans mot de passe.

Alors que Google avait déjà ajouté la prise en charge des clés de passe à Chrome Canary, la fonctionnalité est désormais disponible dans Chrome Stable M108, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de profiter de cette nouvelle option de sécurité.

Les clés de passe sont une alternative plus sûre aux mots de passe qui ne peuvent pas être utilisés, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles de provoquer une énorme faille de sécurité lorsqu'un seul compte est compromis. De plus, les brèches dans les serveurs et autres fuites ne peuvent pas révéler votre clé de sécurité, alors que les mots de passe peuvent être compromis et l'ont été par le passé. Pour plus de sécurité, chaque clé est stockée sur l'appareil.

Google n'est pas le premier à prendre en charge les clés de sécurité et il existe toute une norme à ce sujet. Mais en incluant la prise en charge dans Chrome, il ouvre instantanément la porte à un plus grand nombre d'utilisateurs qui, autrement, n'auraient peut-être pas eu connaissance des clés de sécurité. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs de Chrome peuvent également remplir automatiquement leurs clés de passe à volonté.

Selon Google, la nouvelle prise en charge des clés de sécurité est disponible sur Windows 11, macOS et Android.

Tout cela est bien sûr une bonne nouvelle, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut pour que les gens utilisent les clés de sécurité. Les développeurs Web doivent encore ajouter le support à leurs sites et services, ce qui commence à se produire de plus en plus.

Écrit par Oliver Haslam.