Quels ont été les mots les plus Googlés en 2022 ? Wordle, la Reine, et... Dahmer

(Pocket-lint) - Chaque année, Google publie un tableau de bord en ligne révélant les mots, les personnes, les événements et les tendances qui ont été le plus "googlés" - ou recherchés - sur son site au cours des 12 mois précédents.

Intitulé " Year in Search", le tableau de bord 2022 présente non seulement les recherches les plus fréquentes, mais aussi les types de recherche suivants : actualités, personnes, acteurs, athlètes, matchs sportifs, films, décès, recettes, chansons et émissions de télévision. Vous pouvez même les filtrer pour afficher les résultats au niveau mondial ou dans un pays spécifique, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Quels sont les mots les plus "googlés" ?

Cela ne vous étonnera probablement pas, mais"Wordle" a été la recherche la plus fréquente dans le monde en 2022. La reine Elizabeth et Jeffrey Dahmer figurent également dans le top 10 des recherches. Vous pensiez probablement que vous ne liriez jamais ces deux noms dans la même phrase, non ? Nous supposons qu'ils ont été recherchés parce que la reine est décédée et que Netflix a sorti une série à succès sur Dahmer, un tueur en série cannibale américain qui s'est attaqué à des hommes issus de minorités dans les années 80 et 90.

Voici les mots les plus recherchés dans le monde entier sur Google au cours de l'année écoulée :

Wordle Inde contre Angleterre Ukraine Reine Elizabeth Inde vs SA Coupe du Monde Inde vs Antilles iPhone 14 Jeffrey Dahmer Premier ministre indien

Comment trouver toutes les recherches les plus fréquentes

Consultez le tableau de bord de l'année 2022 de Google pour découvrir les principales recherches effectuées au cours de l'année, que ce soit au niveau mondial ou dans votre pays.

Vous souhaitez connaître les tendances de recherche dans votre région ?

Cette année, Google a également lancé un hub local qui présente les tendances intéressantes dans tous les États-Unis. Par exemple, la région de Burlington, dans le Vermont, est le seul endroit aux États-Unis où le terme "salle d'escalade" figure parmi les principales tendances de recherche "près de chez moi". L'animal le plus recherché dans la région en 2022 ? Les écrevisses. Les régions d'Anchorage, en Alaska, et de Des Moines, en Iowa, sont les deux seuls endroits aux États-Unis où le terme "quilt shops" figure parmi les recherches les plus fréquentes dans la catégorie "près de chez moi".

Pour voir les recherches les plus fréquentes dans votre ville, allez ici et tapez votre code postal ou le nom de votre ville.

