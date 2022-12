La Google TV reçoit un grand rafraîchissement de son design sur Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'application Google TV sur Android a un nouveau look, avec un rafraîchissement Material You déployé pour les utilisateurs de l'application sur la propre plate-forme de Google.

Ce nouveau look se traduit par quelques changements dans l'application Google TV, notamment une grande barre de recherche qui se trouve désormais en haut de l'écran. Elle remplace le petit bouton de recherche sur lequel on pouvait appuyer dans l'ancienne version de Google TV. La barre de recherche abrite également les boutons de casting et de changement de compte.

En bas de l'écran, Google a également modifié les onglets, en ajoutant un design en forme de pilule aux quatre onglets lorsqu'ils sont sélectionnés. Le design précédent donnait à l'onglet actif une couleur légèrement plus vive, mais il est désormais beaucoup plus facile de voir dans quel onglet vous vous trouvez à tout moment.

Un changement plus subtil est l'apparition d'un nouvel arrière-plan de couleur plus claire, moins noir et plus proche du gris foncé, créant un look plus profond. Il est définitivement plus attrayant visuellement et permet de différencier plus facilement les éléments du fond de l'application elle-même.

Il semble cependant que tout le monde n'ait pas encore accès à la nouvelle application. Il semble que le changement soit toujours en cours de déploiement et qu'il soit effectué côté serveur plutôt que dans l'application, il faudra donc attendre un peu pour qu'il soit disponible sur vos appareils.

Écrit par Oliver Haslam.