Comment trouver facilement votre adresse IP publique en deux étapes rapides

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous configurez un logiciel de VoIP ou de contrôle à distance, vous aurez peut-être besoin de connaître l'adresse IP publique de votre routeur, qui est attribuée par votre FAI. Quelle que soit la raison, il est pratique d'avoir votre adresse IP. De nombreuses informations sont liées à votre adresse IP publique, comme le nom de votre fournisseur d'accès et votre emplacement général. Vous vous demandez comment trouver votre adresse IP ? C'est très simple.

Comment trouver l'adresse IP publique de votre routeur ?

Le moyen le plus rapide et le plus simple de trouver votre adresse IP publique est de chercher "Quelle est mon adresse IP ?" sur Google. Mais il existe de nombreux sites qui vous montreront exactement la même chose, comme WhatIsMyIP.com et IPLocation. En visitant le site, votre routeur a fait une demande et a révélé votre adresse IP. Certains de ces sites indiquent également le nom et la ville de votre fournisseur d'accès et proposent même des cartes.

Allez sur Google.com Effectuez une recherche : Quelle est mon adresse IP?

Votre adresse IP publique devrait apparaître en tête des résultats.

Si votre appareil est connecté à Internet et que vous pouvez effectuer la recherche "Quelle est mon adresse IP ?", vous pouvez trouver votre adresse IP publique. Nous l'avons essayé avec Safari sur un Mac, Edge sur un ordinateur portable Windows 11, Chrome sur un iPhone et Android, etc. Cela fonctionne à chaque fois.

La plupart des téléphones et des ordinateurs vous permettent également de voir votre adresse IP si vous plongez dans les paramètres et allez dans le menu Wi-Fi.

Pourquoi avez-vous besoin de connaître une adresse IP ?

Connaître votre adresse IP publique peut vous aider à résoudre les problèmes liés à Internet. Elle peut vous aider à découvrir si vous avez un problème avec un routeur ou si c'est un appareil spécifique que vous essayez d'utiliser. Une adresse IP peut également vous aider à configurer de nouveaux appareils et services sur votre réseau. Si vous voulez que quelqu'un administre votre réseau à distance, vous aurez probablement besoin de l'adresse IP pour cela aussi.

Pouvez-vous cacher votre adresse IP ?

Un réseau privé virtuel (RPV) vous permet de masquer votre adresse IP. Il vous permet d'accéder à un réseau intermédiaire avec une adresse IP différente, en cachant essentiellement votre adresse IP réelle. Pour plus d'informations sur les VPN, consultez notre guide séparé.

Écrit par Maggie Tillman.