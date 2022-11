La recherche Gmail s'est encore améliorée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé qu'il avait amélioré la recherche Gmail afin de rendre les résultats plus pertinents que jamais en tenant davantage compte de ce que vous avez déjà recherché.

Google a confirmé cette modification par le biais d'une mise à jour du blog Workspace, indiquant que les utilisateurs remarqueront une amélioration de la recherche Gmail lorsqu'ils utiliseront l'interface Web. La société précise que la recherche via Gmail sur le Web "inclut désormais de meilleurs résultats de recherche basés sur votre activité de recherche récente dans Gmail". Le résultat ? Nous pouvons apparemment nous attendre à ce que les résultats de recherche de Gmail soient meilleurs, car plus pertinents et contextuels.

Si cela vous semble familier, c'est parce que la même fonctionnalité a été annoncée précédemment, bien que nous attendions toujours les améliorations de la recherche mobile qui ont également été promises.

La mise à jour de la recherche a été annoncée en même temps qu'une série d'autres changements, notamment la possibilité de redimensionner le panneau latéral d'un tableau croisé dynamique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de partage de fichiers Google Docs, Sheets et Slides dans le chat Google Meet. Si ce tableau croisé dynamique ne vous semble pas très important, c'est que vous n'avez jamais eu à gérer de longs noms dans des colonnes ou des champs.

"Désormais, si vous présentez ou rejoignez une réunion à partir d'un fichier, vous pouvez facilement partager ce fichier avec les plateformes de réunion par le biais du chat en réunion", explique Google.

Ces trois mises à jour devraient être déployées auprès des utilisateurs sur Internet et dans le monde entier dès maintenant, alors si vous ne les avez pas encore vues, restez sur vos gardes. Google précise que ces modifications sont "disponibles pour tous les clients de Google Workspace et de G Suite".

