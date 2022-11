Google Maps propose une vue en direct basée sur la réalité virtuelle, des informations sur la recharge des véhicules électriques, etc.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google Maps a gagné un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la vue en direct dans certains pays et des informations améliorées sur les chargeurs EV en temps réel.

La mise à jour de Google Maps ajoute de nouvelles fonctions et modifie les fonctions existantes afin de consolider sa position comme l'une des meilleures applications de cartographie sur iPhone et Android. Cette nouvelle mise à jour est particulièrement importante si vous conduisez un véhicule électrique.

En commençant par la réalité augmentée, Google indique que Live View est désormais disponible à Londres, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco et Tokyo pour les utilisateurs de son application Maps sur iOS et Android. Live View utilise la RA pour aider les gens à trouver des points d'intérêt tels que des cafés et des magasins en tenant leur appareil en l'air et en voyant la carte et les données directionnelles directement sur l'écran.

Depuis un certain temps, les conducteurs de véhicules électriques peuvent obtenir des informations en temps réel sur les stations de recharge locales. Mais Google Maps propose désormais un nouveau filtre qui permet de choisir de voir les emplacements compatibles avec la recharge rapide. Il s'agit des emplacements dotés de chargeurs d'une capacité de 50 kW ou plus, ce qui permet de recharger plus rapidement les voitures et les camions.

Parmi les autres améliorations, citons l'extension au niveau mondial des informations sur les lieux accessibles aux fauteuils roulants et les escaliers. Avant cette mise à jour, cette fonctionnalité n'était disponible qu'en Australie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les places assises, les toilettes et les parkings accessibles peuvent tous être consultés via le paramètre "Lieux accessibles" de l'application Google Maps.

Toutes ces modifications devraient être disponibles dès à présent dans l'application Google Maps sur la plate-forme de votre choix.

Écrit par Oliver Haslam.