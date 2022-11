Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous avez laissé votre boîte de réception Gmail s'encombrer. Si vous en avez assez de voir les 14 160 courriels non lus, il suffit de les supprimer. Le moyen le plus rapide est d'accéder à Gmail depuis le Web sur votre ordinateur portable ou de bureau. Si vous avez trop peur de supprimer quelque chose de précieux, vous pouvez archiver tous vos messages non lus. Nous vous expliquons également comment faire.

Lire : 14 des meilleures applications de messagerie pour vous aider à atteindre le zéro boîte de réception.

Comment supprimer tous vos e-mails Gmail en une seule fois ?

À partir de Gmail sur le Web via votre ordinateur, vous pouvez rapidement supprimer plusieurs e-mails Gmail à la fois en quelques clics.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sur votre ordinateur, allez sur Gmail.com. Cochez les cases situées à gauche des messages que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également cocher la case située en haut et à gauche de vos messages si vous souhaitez tous les supprimer. Vous pouvez utiliser la liste déroulante située à côté de la case pour sélectionner tout ou rien. Si vous avez plus d'une page de messages, cliquez sur Sélectionner toutes les conversations. Sélectionnez l'icône de la corbeille en haut de votre boîte de réception, sous le champ de recherche.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de supprimer des e-mails Gmail, consultez l'assistance Google.

Que se passe-t-il lorsque vous supprimez des e-mails Gmail ?

Lorsque vous supprimez des messages, ils restent dans votre corbeille pendant 30 jours. Après cela, ils sont définitivement supprimés. Pour les retrouver et les récupérer, il suffit d'accéder à votre corbeille.

Comment archiver tous vos e-mails Gmail

Si vous souhaitez retirer un message de votre boîte de réception mais ne voulez pas le supprimer, vous pouvez l'archiver.

Sur votre ordinateur, allez sur Gmail.com. Cochez les cases situées à gauche des messages que vous souhaitez archiver. Ou bien, cochez la case en haut à gauche de vos messages si vous souhaitez tous les archiver. Vous pouvez utiliser la liste déroulante située à côté de la case pour sélectionner tout ou rien. Si vous avez plus d'une page de messages, cliquez sur Sélectionner toutes les conversations. Sélectionnez l'icône d'archivage (boîte avec flèche) en haut de votre boîte de réception, sous le champ de recherche.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'archiver les e-mails Gmail, consultez l'assistance Google.

Que se passe-t-il lorsque vous archivez des e-mails Gmail ?

Les messages que vous avez archivés ne sont pas supprimés et vous pouvez les retrouver à tout moment.

Par exemple, lorsque vous effectuez une recherche dans Gmail, vos résultats incluent les messages archivés. De même, si un message a été archivé, vous pouvez le retrouver en ouvrant l'étiquette Tout le courrier. N'oubliez pas que les messages Gmail archivés sont toujours comptabilisés dans votre quota de stockage.

Écrit par Maggie Tillman.