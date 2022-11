Google a tout prévu pour la couverture de la Coupe du monde sur le web, sur YouTube, etc.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a publié une liste de toutes les façons dont les gens peuvent se tenir au courant des événements de la Coupe du monde dès le coup d'envoi la semaine prochaine.

La Coupe du monde de la FIFA débute le 20 novembre et, si vous ne pouvez pas rester scotché devant votre écran de télévision pour suivre tous les matchs, Google vous couvre sur un certain nombre de plateformes différentes.

Cela commence par la recherche, Google permettant aux internautes de rechercher facilement "Coupe du monde" et de suivre ensuite les équipes de leur choix. Ils peuvent également configurer des notifications en cliquant sur une cloche. Parmi les autres fonctionnalités, citons la possibilité de faire glisser les scores actuels depuis l'application Google sur un téléphone Android pour les afficher sur l'écran d'accueil.

Sur YouTube TV, les matchs en direct seront disponibles via FOS et FS1, et les 64 matchs seront disponibles en 4K pour ceux qui souscrivent à l'option 4K Plus. En outre, des contenus spéciaux seront également disponibles sur YouTube, proposés par des créateurs tels que Deestroying, Rima, Cheeky Boyos, Jesser, Abo Flah, etc.

Google va également permettre aux internautes de rechercher "où regarder la coupe du monde près de chez moi" pour voir les restaurants et les bars qui diffuseront des matchs en direct. C'est plutôt génial si vous voulez sortir et profiter du match avec vos amis.

Enfin, il y a aussi de l'action avec Wear OS. "Avec la Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022 de Hublot, une montre connectée équipée de Wear OS, vous pouvez porter la même montre que celle que porteront tous les arbitres officiels de la Coupe du monde", explique Google. "Pendant le tournoi, vous pouvez obtenir des informations utiles avant un match, comme les compositions des équipes et les profils des joueurs. La montre s'anime même si une équipe marque un but, de sorte que vous ne manquerez jamais un but !".

Vous vous préparez pour les grands matchs ? Consultez notre guide sur la façon de regarder la Coupe du monde de la FIFA 2022 pour vous préparer.

