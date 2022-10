Google Wallet ou Google Pay : Qu'est-ce qui a changé ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Plus tôt cette année, lors de sa conférence de développeurs I/O, Google a annoncé que Google Pay était remplacé par Google Wallet dans la plupart des régions.

Les utilisateurs d'Android dans plus de 40 pays peuvent accéder à Google Wallet, et pour la plupart, il a remplacé l'application Google Pay comme seule application de paiement unifiée sur les appareils Android.

Aux États-Unis et à Singapour, cependant, Google Pay et Wallet coexistent. L'application Pay est toujours utilisée pour envoyer de l'argent à des amis, un peu comme Venmo.

Pour brouiller les pistes, Google utilise également le terme Google Pay pour décrire l'acte de payer des choses avec votre Google Wallet.

Voici la distinction officielle :

"Google Wallet est un portefeuille numérique sécurisé et privé sur Android qui vous permet d'accéder rapidement à des cartes de paiement, des laissez-passer, des billets, des clés ou des pièces d'identité. Avec Google Wallet, vous pouvez utiliser votre téléphone pour taper pour payer partout où Google Pay est accepté.

Google Pay vous permet de régler facilement vos achats en ligne, dans les applications et dans les magasins."

Pour mieux comprendre ces services, voyons ce à quoi chaque terme fait référence aujourd'hui, ainsi que la façon dont le service a évolué au fil des ans.

Google Wallet

Dans les termes les plus simples, Google Wallet est le nouveau nom de l'application Google Pay. Elle fonctionne comme elle l'a toujours fait, vous permettant d'ajouter des cartes de crédit et de débit qui peuvent être utilisées pour des paiements sans contact avec NFC.

Au fil des ans, Google a ajouté la prise en charge d'éléments tels que les carnets de vaccination covid et les billets de train qui peuvent être ajoutés à votre portefeuille numérique pour un accès facile. Avec l'introduction d'Android 13 et de l'application Google Wallet, la société ajoute la prise en charge d'autres éléments tels que les pièces d'identité, les clés de voiture numériques, les cartes d'embarquement, les billets de concert et les cartes de fidélité. Elle renforce également les mesures de sécurité afin de préserver la sécurité de vos précieuses données.

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, l'application est utile pour bien d'autres choses que les paiements, et le changement de marque est donc tout à fait logique. Cependant, ce n'est pas la première fois que Google utilise le nom Google Wallet, ce qui peut prêter à confusion. Nous vous expliquons plus en détail l'histoire de Google Wallet ci-dessous.

Google Pay

Google Pay fait désormais référence à deux choses distinctes. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit simplement de l'acte de payer des articles avec notre portefeuille Google Wallet. Ainsi, si vous voyez un panneau dans un magasin ou un badge sur un site Web indiquant "Google Pay accepté", cela signifie que vous pouvez utiliser votre Google Wallet pour payer.

Si vous vivez aux États-Unis ou à Singapour, Google Pay est également le nom d'une application. L'application Google Pay permet d'effectuer des paiements de pair à pair. Par exemple, si vous devez 10 dollars à un ami, vous pouvez utiliser l'application Google Pay pour lui envoyer ce montant, tout comme Venmo ou Cash App. Pour tout le reste, vous utilisez l'application Google Wallet.

Un bref historique des applications de paiement de Google

Google a lancé Google Wallet en 2011. C'était la première fois que les appareils Android pouvaient effectuer des paiements sans contact via NFC.

À l'époque, les paiements sans contact étaient un phénomène nouveau, et la technologie NFC n'avait pas encore été largement adoptée par le marché des téléphones Android. Google Wallet n'était pas utilisé par beaucoup de gens et était initialement limité au téléphone Google Nexus.

Après environ quatre ans, Google Wallet a été remplacé par Android Pay. Android Pay présentait deux avantages majeurs : d'une part, il était intégré à Android et ne nécessitait pas le téléchargement d'une application supplémentaire. Deuxièmement, il était beaucoup plus facile à utiliser, il n'était pas nécessaire de trouver l'application et d'entrer un code, les utilisateurs pouvaient simplement déverrouiller leur téléphone et le placer sur le lecteur pour payer.

Google Wallet a continué d'exister en tant qu'application d'envoi d'argent de pair à pair, un peu comme Google Pay l'est aujourd'hui (déjà assez confus ?).

En 2018, Google a fusionné ses services Google Wallet et Android Pay, regroupant le tout sous le nom de Google Pay. Dans les régions soutenues, les paiements de pair à pair et la fonctionnalité de portefeuille numérique ont été repliés dans la même appli.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, ces dernières années, Google a ajouté de plus en plus de fonctionnalités à Google Pay. Il a fini par lui permettre de stocker des cartes-cadeaux, des billets, des cartes de membre et bien plus encore.

Et cela nous amène à aujourd'hui, avec un changement de marque en Google Wallet, qui semble être un nom plus précis pour le service - mais la séparation des paiements de pair à pair, qui semble être un pas en arrière.

Pour ce qui est de la suite, le temps nous le dira, mais nous espérons qu'il ne s'agit pas encore d'un changement de nom en Android Pay.

