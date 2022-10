Mots de passe de Google Chrome : Comment y accéder et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google Chrome dispose d'un excellent gestionnaire de mots de passe intégré qui permet d'accéder facilement à vos mots de passe et de les conserver en toute sécurité.

Chrome n'est pas seulement un excellent navigateur web, c'est aussi une bonne alternative aux gestionnaires de mots de passe et un outil puissant pour synchroniser vos données de connexion sur plusieurs appareils. Si vous vous demandez comment l'utiliser et quels en sont les avantages, nous sommes là pour vous aider.

Google Chrome dispose-t-il d'un gestionnaire de mots de passe ?

Si vous utilisez régulièrement Google Chrome et que vous avez un compte Gmail, il y a de fortes chances que vous vous soyez également connecté à Chrome.

Disposer d'un compte Google et s'y connecter via Chrome présente plusieurs avantages, notamment la synchronisation de vos données sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable, votre smartphone, etc.

Il s'agit de toutes sortes de données utiles qui peuvent optimiser votre navigation, comme le remplissage automatique de vos données personnelles (adresse électronique, adresse personnelle et numéro de téléphone, par exemple) lorsque vous effectuez un achat en ligne. Chrome enregistre également vos signets, votre historique de navigation, vos applications, vos extensions et vos mots de passe.

Si vous vous connectez à Chrome sur votre téléphone en utilisant le même compte que celui que vous utilisez sur votre ordinateur ou votre portable, toutes ces données seront disponibles dès que vous en aurez besoin.

En outre, Google Chrome dispose d'un gestionnaire de mots de passe très pratique qui permet non seulement de stocker et de synchroniser vos mots de passe sur différents appareils, mais aussi de générer facilement des mots de passe sécurisés.

Où sont stockés les mots de passe de Google Chrome ?

Lorsque vous créez un nouveau compte pour un site Web, une application ou un service, vous constaterez généralement que Chrome vous offre la possibilité de générer un nouveau mot de passe et vous permet d'enregistrer le mot de passe que vous saisissez dans le champ correspondant. Cette option permet de stocker votre mot de passe dans le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome.

Pour accéder aux mots de passe stockés dans Google Chrome, procédez comme suit :

Cliquez sur le menu à trois points sur le côté droit de Chrome. Recherchez l'option Paramètres dans le menu et cliquez dessus. Dans le menu de gauche des paramètres, cliquez sur "Remplissage automatique". Cliquez ensuite sur "Gestionnaire de mots de passe".

De là, vous pouvez ensuite cliquer pour afficher, copier ou modifier le mot de passe de n'importe quel site.

En haut, vous pouvez cliquer pour effectuer une recherche et trouver facilement le site spécifique que vous recherchez. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour l'afficher et vous devrez entrer votre mot de passe système avant qu'il ne s'affiche (le même mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à Windows par exemple). Cliquez sur l'icône à trois points à côté de chaque mot de passe et vous pouvez choisir de copier, modifier ou supprimer le mot de passe. La suppression du mot de passe n'entraînera que sa suppression du gestionnaire de mots de passe, et rien d'autre.

Vous pouvez également en savoir plus sur le gestionnaire de mots de passe ici.

Le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome est-il sûr ?

Le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome est un excellent outil de gestion des mots de passe pour diverses raisons. Sa capacité à vous aider à créer des mots de passe sécurisés pour chaque site que vous visitez et à les stocker automatiquement le rend très attrayant.

Il dispose également d'outils utiles pour vérifier la sécurité de vos mots de passe et traiter ceux qui pourraient être compromis et nécessiter un tri.

Cependant, il s'agit toujours d'un outil en ligne lié à votre compte Google personnel. Par conséquent, les mots de passe stockés dans Google Chrome ne sont aussi sûrs que ceux que vous utilisez pour vous connecter à Chrome.

Il est donc techniquement assez sûr à utiliser, pour autant que vous ayez un mot de passe sécurisé et que vous ne l'utilisiez pas ailleurs. Nous vous recommandons également d'activer les paramètres d'authentification à deux facteurs de Google si vous ne l'avez pas encore fait.

L'authentification à deux facteurs est un bon moyen d'ajouter une couche supplémentaire de protection à votre compte, ce qui est particulièrement important lorsque ce compte détient également les clés de tous vos autres comptes en ligne.

Comment vérifier si les mots de passe sont compromis

Une autre raison pour laquelle le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome est un outil pratique est les avertissements de mot de passe que vous pouvez obtenir avec lui. Utilisez-le pour stocker vos mots de passe et vous serez alerté si et quand vos mots de passe sont compromis et doivent être changés.

Nous avons déjà écrit sur la façon dont vous pouvez surveiller vos mots de passe en ligne. Il existe des outils tels que haveibeenpwned qui surveillent votre adresse électronique et la comparent aux failles de sécurité survenues sur le Web. Vous recevrez alors un message électronique vous avertissant que vos données ont été exposées, ce qui vous permettra de changer rapidement le ou les mots de passe concernés.

Chrome intègre des contrôles de sécurité dans son gestionnaire de mots de passe qui vous avertit de la même manière. Vous serez averti en cas de violation et vous saurez même sur quels sites vous devez changer votre mot de passe.

Cet outil démontre également l'importance d'utiliser un mot de passe différent (sécurisé) pour chaque site que vous utilisez, car si vous ne le faites pas, un seul site compromis pourrait vous exposer à des risques incalculables.

Vous pouvez vérifier vos mots de passe en consultant l'outil de Chrome ici ou y accéder via votre navigateur en suivant ces étapes :

Sur le bureau

Cliquez sur le menu à trois points sur le côté droit de Chrome.

Recherchez "Confidentialité et sécurité" dans le menu de gauche.

Cliquez dessus, puis cliquez sur Gestionnaire de mots de passe dans les options du milieu.

Cliquez pour vérifier vos mots de passe et lancer la vérification.

Sur le mobile

Ouvrez Chrome sur votre téléphone

Cliquez sur l'icône de menu à trois points

Cliquez sur l'icône des paramètres

Faites défiler vers le bas et cliquez sur mots de passe

Cliquez sur Vérifier les mots de passe

Attendez que la vérification du mot de passe s'effectue

Une fois que Chrome a trouvé un mot de passe compromis, vous verrez apparaître un bouton en regard de chacun des sites problématiques et l'option de changer votre mot de passe. Cliquez sur ce bouton et vous serez redirigé vers le site concerné. Changez votre mot de passe et sécurisez-vous. Rincez et répétez jusqu'à ce que tous les mots de passe soient sécurisés.

Il convient de noter que Google Chrome vous alertera également si vous avez des mots de passe peu sûrs et faibles, même s'ils n'ont pas encore été compromis.

Comment insérer un mot de passe dans Google Chrome

Si vous êtes connecté à Google Chrome, lorsque vous vous inscrivez sur un site, il devrait vous proposer automatiquement d'enregistrer votre mot de passe. Si vous souhaitez modifier un mot de passe sur un site, Chrome devrait également vous proposer de mettre à jour votre mot de passe par le biais d'une notification qui s'affiche dans la barre de navigation. Cliquez pour l'accepter et le mot de passe sera enregistré dans le gestionnaire de mots de passe de Google.

Si cela n'a pas fonctionné pour une raison quelconque ou si vous souhaitez ajouter vos propres mots de passe à Google Chrome, c'est possible.

Cliquez sur le menu à trois points sur le côté droit de Chrome.

Recherchez l'option Paramètres dans le menu et cliquez dessus.

Dans le menu de gauche des paramètres, cliquez sur "Remplissage automatique".

Cliquez ensuite sur "Gestionnaire de mots de passe".

Cliquez sur "Ajouter" juste au-dessus des autres mots de passe enregistrés.

Remplissez les détails du site, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Enregistrer.

Veillez à n'utiliser que des mots de passe sécurisés, longs et comportant un bon mélange de caractères, de chiffres, de lettres et de majuscules et minuscules. L'outil de mot de passe de Chrome vous suggérera des mots de passe sécurisés lorsque vous remplirez des formulaires, utilisez-le dès que possible.

Comment exporter votre mot de passe Google Chrome

Si vous en avez besoin, il est possible d'exporter vos mots de passe hors de Google Chrome. Si vous choisissez de passer à un autre navigateur (par exemple Firefox), vous pouvez alors choisir d'importer les données de Chrome en quelques clics. Firefox et Edge proposent généralement cette option lorsque vous les utilisez. Vous pouvez également vous rendre dans les paramètres et cliquer sur l'option d'importation.

Si vous avez besoin d'exporter vos mots de passe depuis Chrome, vous pouvez le faire et obtenir vos mots de passe au format CSV.

Cliquez sur le menu à trois points sur le côté droit de Chrome.

Recherchez l'option Paramètres dans le menu et cliquez dessus.

Dans le menu de gauche des paramètres, cliquez sur "Remplissage automatique".

Cliquez ensuite sur "Gestionnaire de mots de passe".

À côté de l'option "ajouter" un mot de passe, cliquez sur le menu à trois points.

Cliquez sur exporter et vous verrez un avertissement indiquant que les autres personnes qui peuvent voir le fichier peuvent voir vos mots de passe.

Les mots de passe de Google Chrome ne se remplissent pas automatiquement ?

Si vous essayez de vous connecter à un site et que vous constatez que le mot de passe ne se remplit pas automatiquement, bien qu'il soit enregistré dans le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome, il se peut que le remplissage automatique soit désactivé.

Allez dans les paramètres du gestionnaire de mots de passe et cliquez sur l'option de remplissage automatique si elle n'est pas déjà activée.

Si cela ne fonctionne pas, il se peut que le site soit à l'origine du problème. Parfois, les sites ne sont pas correctement codés pour indiquer à Chrome que le champ est un champ de mot de passe et, par conséquent, Chrome ne le reconnaît pas.

Écrit par Adrian Willings.