(Pocket-lint) - Vous pouvez créer un écran de verrouillage personnalisé pour l'iPhone avec des widgets qui font apparaître des informations directement à partir des applications les plus populaires de Google - Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google News, Google Maps et l'application Google. Depuis octobre 2022, ces apps Google proposent désormais toutes des widgets d'écran de verrouillage pour ceux qui exécutent iOS 16 ou une version plus récente.

Comment ajouter un widget d'application Google à l'écran de verrouillage de votre iPhone ?

Vous pouvez accéder aux données de vos apps Google directement via l'écran de verrouillage de votre iPhone, mais vous devez d'abord ajouter des widgets d'apps Google à votre écran de verrouillage. Pocket-lint propose un guide distinct qui explique en détail comment créer un écran de verrouillage personnalisé pour votre iPhone. Mais nous avons distillé ci-dessous des instructions spécifiques à l'ajout de widgets d'applications Google sur un écran de verrouillage.

Mise en route

Pour intégrer les widgets d'application Google à votre écran de verrouillage personnalisé, assurez-vous d'abord que votre iPhone utilise la dernière version d'iOS et que vos applications Google sont à jour. Les applications doivent être installées sur votre appareil pour que vous puissiez utiliser leurs widgets respectifs, évidemment.

Ajouter un widget d'écran de verrouillage des applications Google

Sur votre iPhone, appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur votre écran de verrouillage déverrouillé. Appuyez sur Personnaliser. Pour personnaliser l'écran de verrouillage, sélectionnez l'écran de verrouillage. Pour afficher la galerie de widgets de l'écran de verrouillage, appuyez sur Ajouter des widgets. Trouvez et sélectionnez le widget d'application Google que vous voulez.

Touchez ou faites glisser le widget vers la barre de widgets de l'écran de verrouillage.

Pour configurer le widget, appuyez sur le widget après l'avoir ajouté à l'écran de verrouillage.

Sélectionnez la configuration que vous souhaitez.

Dans la galerie de widgets, appuyez sur l'icône "x". Appuyez sur Terminé, puis appuyez à nouveau sur l'écran de verrouillage pour quitter le mode de personnalisation.

Comment configurer votre widget d'application Google

Une fois que vous avez ajouté un widget d'application Google à votre écran de verrouillage, vous êtes libre de l'ajuster quand vous le souhaitez.

Sur votre iPhone, appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur votre écran de verrouillage déverrouillé. Appuyez sur Personnaliser. Pour personnaliser l'écran de verrouillage, sélectionnez l'écran de verrouillage. Pour accéder à la galerie de widgets de l'écran de verrouillage, appuyez sur le widget d'application Google existant. Pour configurer le widget, touchez à nouveau le widget de l'application Google.

Sélectionnez la configuration que vous souhaitez.

Dans la galerie de widgets, appuyez sur l'icône "x". Appuyez sur Terminé, puis appuyez à nouveau sur l'écran de verrouillage pour quitter le mode de personnalisation.

Quelles sont les applications Google dotées de widgets pour l'écran de verrouillage de l'iPhone ?

Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google News, Google Maps et l'application Google ont tous des widgets dans iOS 16+.

