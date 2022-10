Google met l'accent sur les tablettes avec une mise à jour massive de Chrome

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a finalement donné à Chrome un peu d'amour sur les tablettes, en ajoutant une nouvelle vue côte à côte et plus pour ceux qui utilisent son navigateur sur des appareils autres que les téléphones.

Cette initiative est un événement rare pour les utilisateurs de tablettes Android de Google, mais elle intervient peu de temps après l'annonce d'une nouvelle tablette Pixel, ce qui explique peut-être cette nouvelle orientation. Peu importe où elle se produit, elle est la bienvenue - et les changements sont ceux que les utilisateurs de Chrome seront sans doute heureux de voir.

La première amélioration vise à faciliter la gestion des onglets. Google explique qu'un nouveau design côte à côte permet de sélectionner plus facilement le bon onglet, par exemple. Ceux qui passent rapidement d'un onglet à l'autre peuvent également utiliser la fonction de défilement automatique pour les aider à passer de l'un à l'autre. Les personnes qui ferment régulièrement des onglets par accident apprécieront également le fait que Chrome masque désormais le bouton de fermeture lorsque les onglets deviennent trop petits.

Autre amélioration : une nouvelle vue qui affiche tous les onglets ouverts dans une grille, ainsi qu'un aperçu de la page ouverte à ce moment-là. Il est ainsi plus facile pour les utilisateurs de trouver l'onglet qu'ils recherchent, notamment pour ceux qui préfèrent les repères visuels à la lecture du nom de l'onglet.

Ensuite, le glisser-déposer. Chrome prend désormais en charge le glisser-déposer d'images, de texte et de liens depuis Chrome vers d'autres applications comme Gmail, Photos, etc. C'est une excellente fonctionnalité pour les personnes qui vivent leur vie en mode écran partagé, notamment.

Cette nouvelle mise à jour ne s'arrête pas là. Il est désormais possible d'indiquer à Chrome de toujours demander la version de bureau d'une page Web, et on nous dit que les groupes d'onglets sont également à venir dans Chrome sur les tablettes Android.

Écrit par Oliver Haslam.