Comment bloquer les fenêtres publicitaires sur un téléphone Android ?

(Pocket-lint) - Personne n'aime être interrompu par une publicité ennuyeuse, mais sur nos téléphones, c'est devenu une expérience bien trop courante.

La plupart des gens savent qu'ils peuvent bloquer les publicités sur leur ordinateur de bureau ou portable, mais nos téléphones ont tendance à être envahis par ces choses. L'époque où l'on pouvait installer Ad Block Plus à partir du Play Store est révolue depuis longtemps, car Google n'autorise plus les bloqueurs de publicité à l'échelle du système.

Alors, comment faire pour bloquer les publicités ? Heureusement, c'est très facile, et nous avons tout prévu dans ce guide.

Mais d'abord, quelques points à mentionner. Il est important de rappeler que les publicités permettent de faire vivre les sites (y compris celui-ci) et qu'elles sont également importantes pour les créateurs de contenu. Ainsi, même si elles peuvent être irritantes, dans certains cas, il vaut la peine d'autoriser les publicités pour soutenir le contenu que vous aimez.

Par ailleurs, nous nous concentrerons sur le blocage des publicités dans les navigateurs. N'oubliez pas que ces solutions ne bloqueront pas les publicités dans d'autres applications, comme les jeux, par exemple.

Ceci étant dit, entrons dans le guide.

Comment bloquer les fenêtres pop-up et les publicités intrusives dans Chrome ?

Chrome est le navigateur par défaut de la majorité des téléphones Android, et en tant que tel, c'est celui que la grande majorité des gens utilisent.

Cependant, vous n'avez pas besoin de passer à un autre navigateur pour bloquer les publicités. Heureusement, Chrome dispose de quelques outils pratiques intégrés pour vous aider.

Le seul problème est que Chrome ne bloque pas toutes les publicités, mais uniquement les fenêtres pop-up et les publicités qu'il juge intrusives ou trompeuses. Voici comment activer ces fonctionnalités :

Ouvrez Chrome sur votre téléphone Android Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez sur Paramètres Faites défiler jusqu'à Paramètres du site et sélectionnez-le Appuyez sur Pop-ups et redirections Assurez-vous que le curseur est basculé vers la gauche. Retournez à la page précédente Appuyez sur Annonces et faites la même chose

Désormais, Chrome empêchera la majorité des fenêtres pop-up de se charger et bloquera entièrement les publicités sur les sites qui proposent des publicités trompeuses et intrusives. D'une certaine manière, c'est le meilleur des deux mondes, car cela vous permet de soutenir le contenu qui vous intéresse sans avoir à subir des fenêtres pop-up flagrantes.

Mais que faire si vous voulez aller plus loin et tout bloquer ? Lisez la suite.

Comment bloquer les publicités avec différents navigateurs

Si vous êtes prêt à abandonner Chrome, il existe de nombreux navigateurs qui offrent des options de blocage des publicités plus robustes. Gardez simplement à l'esprit que vous ne pourrez pas synchroniser votre historique et vos signets avec Chrome sur le bureau, si vous l'utilisez.

Notre option préférée est Firefox, qui permet d'installer des modules complémentaires qui fonctionnent comme les extensions de Chrome sur le bureau. uBlock Origin est un bloqueur de publicité puissant, gratuit et open-source qui peut facilement être ajouté au navigateur Firefox Android et qui bloque à peu près tout.

Une autre option intéressante et complète est le navigateur Opera, qui dispose d'un solide bloqueur de publicité intégré et même d'un VPN gratuit. Il y a même un simple navigateur Adblock, si tout ce qui vous intéresse est de bloquer les publicités.

Comment bloquer les publicités avec une application

Voilà pour les navigateurs, mais que faire si vous souhaitez bloquer les publicités dans d'autres applications ? Comme nous l'avons mentionné plus haut, Google a depuis longtemps supprimé les applications de blocage des publicités de son Play Store, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas bloquer les publicités ailleurs.

Vous devrez télécharger ces applications en parallèle, ce qui peut être un peu difficile si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais cela ne signifie pas que ces applications ne sont pas dignes de confiance, simplement que Google ne souhaite pas que vous les utilisiez. Ce qui est compréhensible, compte tenu de son modèle économique.

Des applications comme AdGuard et AdLock sont proposées par des marques de cyber-sécurité réputées et devraient donc être parfaitement sûres. L'inconvénient, c'est qu'elles sont basées sur un abonnement et que vous devrez donc payer des frais mensuels à la fin de votre période d'essai.

