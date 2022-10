Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être entendu dire que les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro obtiendront VPN par Google One et vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Auparavant exclusif à ceux qui étaient abonnés aux plans de 2 To ou plus de Google One, tout ce dont vous aurez besoin maintenant est l'un des derniers téléphones de Google. Voici tout ce que vous devez savoir sur le service VPN mobile, y compris comment il fonctionne et comment l'activer sur votre téléphone. Il fonctionne à la fois sur les appareils Android et iOS, si vous êtes abonné à Google One.

Qu'est-ce que le VPN by Google One ?

VPN by Google One est un service VPN mobile. Il est accessible depuis l'application Google One sur Android ou iOS.

Il s'agit d'une couche de protection supplémentaire qui vous permet de chiffrer votre activité en ligne, quelle que soit l'application ou le navigateur que vous utilisez. Vous pouvez naviguer, streamer et télécharger du contenu avec une connexion sécurisée et privée et n'aurez pas à vous inquiéter des pirates sur des réseaux non sécurisés (comme le Wi-Fi public) qui interceptent vos informations sensibles. Google a déclaré que le VPN de Google One est "soutenu par sa "meilleure architecture de réseau de sa catégorie" et a publié de nombreuses informations sur le fonctionnement de son service VPN afin de vous garantir une connexion Internet rapide et sécurisée pour vos applications et services.

Comment fonctionne le service VPN de Google One ?

Google a publié un livre blanc complet sur le VPN de Google One, qui explique en détail le fonctionnement de son service VPN. Nous vous recommandons de le lire si vous voulez en savoir plus.

Mais la version TL;DR est la suivante : Sur votre appareil, lorsque vous utilisez votre navigateur Web et vos applications, ils peuvent communiquer vos informations en ligne.

Par exemple, votre activité en ligne peut être consultée par votre fournisseur de réseau et les sites que vous visitez peuvent vous suivre en fonction de votre adresse IP. Google note que certains sites et applications utilisent un cryptage obsolète, faible ou inexistant. Cela signifie que, pendant leur transit, vos données non sécurisées peuvent être interceptées ou modifiées par des pirates, ce qui, évidemment, vous expose à des risques en matière de confidentialité et de sécurité.

Mais si vous activez un VPN, vos données en ligne sont protégées, car elles transitent par un tunnel fortement crypté. Le tunnel VPN by Google One est exploité par Google et maintenu par ses "serveurs mondiaux sécurisés". Là encore, lisez le livre blanc de Google pour savoir comment ses serveurs sont sécurisés. Google a déclaré qu'il n'utilisera jamais la connexion VPN pour suivre, enregistrer ou vendre votre activité de navigation. L'entreprise promet que ses systèmes sont dotés d'une "sécurité avancée intégrée" qui garantit que personne n'utilise le VPN pour relier votre activité en ligne à votre identité. Google a mis ses bibliothèques de clients en libre accès et a indiqué que ses systèmes de bout en bout ont fait l'objet d'un audit indépendant.

Quoi qu'il en soit, pour permettre aux sites Web d'afficher le bon contenu pour votre région, le VPN de Google One vous attribuera une adresse IP basée sur votre pays actuel. Mais les sites Web ne peuvent pas utiliser cette adresse IP pour déterminer votre emplacement précis.

Faut-il un abonnement à Google One pour utiliser son VPN ?

Oui, bien que Google ait récemment annoncé que son VPN sera gratuit pour tous les utilisateurs de Pixel 7 et Pixel 7 Pro plus tard dans l'année. Actuellement, le VPN est disponible pour ceux qui s'abonnent au plan Google One de 2TB (ou plus) dans certains pays. Le plan de 2 To coûte 9,99 dollars par mois aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Google One, ce qu'il est et combien il coûte, consultez notre guide séparé.

Comment activer le VPN de Google One

Pour activer le VPN by Google One, il suffit d'appuyer sur l'application Google One.

Ouvrez l'application Google One sur votre appareil Android ou iOS. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google. En bas de l'application Google One, appuyez sur Avantages. Trouvez l'avantage VPN et appuyez sur Afficher les détails. Activez l'option Activer le VPN.

Pour plus de sécurité, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il n'utilise Internet que lorsque le VPN est activé. Si votre VPN est déconnecté, l'accès à Internet est bloqué jusqu'à ce que le VPN se reconnecte.

Ouvrez l'application Google One. En bas, appuyez sur Avantages. Trouvez l'avantage VPN et appuyez sur Afficher les détails. Appuyez sur Gérer les paramètres du VPN. Activez l'option Bloquer Internet si le VPN se déconnecte. Si votre appareil redémarre, le VPN essaie de se reconnecter automatiquement.

Avant qu'il ne se reconnecte, votre connexion Internet n'est pas bloquée ou protégée.

Une fois le VPN reconnecté, vous verrez une clé en haut de votre écran.

Vous pouvez désactiver ce paramètre à tout moment dans vos paramètres VPN.

Vous avez besoin d'aide supplémentaire ? Consultez la page d'assistance de Google pour le VPN by Google One.

Comment ajouter le VPN par Google One à vos paramètres rapides ?

Vous pouvez ajouter VPN by Google aux paramètres rapides de votre appareil Android pour un accès encore plus facile.

En haut de votre écran, faites glisser deux fois vers le bas. En bas à gauche, appuyez sur Modifier. Touchez et maintenez l'option VPN by Google One. Faites ensuite glisser le paramètre là où vous le souhaitez Pour ajouter un paramètre, faites-le glisser vers le haut à partir de "Maintenir et faire glisser pour ajouter des tuiles".

Pour supprimer un paramètre, faites-le glisser vers le bas jusqu'à "Faire glisser ici pour supprimer".

Quels appareils peuvent utiliser le VPN de Google One ?

Le VPN de Google One est disponible dans l'application Google One pour les appareils Android et iOS.

Où le VPN de Google One est-il disponible ?

Le VPN by Google One est disponible dans certains pays/régions : Autriche, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, Royaume-Uni et États-Unis. Si vous avez activé le VPN by Google One et que votre pays ou région d'origine est pris en charge, le service VPN fonctionnera toujours lorsque vous voyagez à l'étranger.

Écrit par Maggie Tillman.