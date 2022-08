Comment télécharger le navigateur Web Google Chrome sur votre Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Pour beaucoup, Google Chrome est le seul navigateur Web qui vaille la peine d'être utilisé. Si vous voulez savoir pourquoi il est si populaire, vous serez heureux d'apprendre que son téléchargement et son installation sur votre Mac sont incroyablement faciles et rapides. Dans ce guide, nous vous expliquons les étapes à suivre pour que vous puissiez enfin abandonner Safari, Mozilla ou autre pour Chrome.

Si vous utilisez Chrome sur votre téléphone ou votre tablette Android, votre iPhone ou votre iPad, vous pourriez envisager de l'utiliser également sur votre ordinateur portable ou votre Mac. Il synchronisera de manière transparente vos signets, mots de passe, préférences et onglets ouverts sur tous vos appareils. Vous pouvez littéralement reprendre là où vous vous êtes arrêté, ce qui signifie que vous pouvez commencer à naviguer sur votre iPhone, puis passer à votre Mac et accéder à vos onglets ouverts. En outre, de nombreux tests d'évaluation comparative ont montré que Chrome est le navigateur le plus rapide du marché. Il y a peu de raisons de ne pas l'utiliser. Sauf, bien sûr, si vous avez un problème avec Google et ses pratiques de collecte de données. Mais ceci est un autre article.

-

Le navigateur Chrome de Google n'est pas préinstallé sur un Mac. Vous devrez le télécharger, ce qui signifie que vous devrez ouvrir un autre navigateur Web pour vous rendre sur le site de Google afin de l'obtenir. Ironique, non ?

Ouvrez Safari ou un autre navigateur Web sur votre Mac. Accédez à google.com/chrome. Cliquez sur Télécharger Chrome. Si le téléchargement n'a pas démarré, cliquez sur Télécharger Chrome dans le coin de l'écran. Cliquez sur Accepter et installer et attendez que le téléchargement se termine. Une fois que le téléchargement de Chrome est terminé, le dossier de téléchargement de votre Mac apparaît dans le dock. Allez dans le téléchargement et double-cliquez sur le fichier appelé googlechome.dmg. Cela ouvrira une image disque. Dans la fenêtre qui s'ouvre, faites glisser l'icône Google Chrome vers le dossier d'application. Voilà, c'est fait ! Chrome est maintenant installé sur votre Mac.

La première fois que vous ouvrez Chrome, votre Mac vous demande si vous souhaitez ouvrir l'application. Cliquez sur Ouvrir et assurez-vous de vous connecter à votre compte Google. Lorsque vous y êtes invité, faites de Chrome votre navigateur par défaut.

Google propose une page d'assistance qui explique en détail comment installer Chrome : Télécharger et installer Google Chrome.

Google Chrome est l'un des navigateurs les plus populaires au monde, et pourtant, parce que nous l'utilisons si souvent, nous oublions souvent ce qu'il peut faire. Chrome vous permet de naviguer sur des pages, évidemment, mais il est également chargé de hacks cachés qui peuvent essentiellement rationaliser votre expérience de navigation sur Internet et votre vie numérique. Qu'il s'agisse d'astuces simples vous permettant d'envoyer des e-mails à partir de l'omnibar (le nom de Chrome pour la barre d'adresse) ou d'extensions vous permettant d'enregistrer des images sur Pinterest sans jamais avoir à vous rendre sur Pinterest.com, Chrome a tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou envie. Il suffit de consulter le guide de Pocket-lint : Google Chrome : trucs et astuces : Maîtrisez votre navigateur de bureau.

Écrit par Maggie Tillman.