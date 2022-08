Comment effacer le cache et les cookies de votre navigateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez un problème avec votre navigateur, vider votre cache peut être un moyen rapide et facile de le résoudre, avec quelques inconvénients mineurs.

Vous pouvez vider votre cache dans tous les navigateurs, que ce soit sur un ordinateur de bureau, un Mac ou un ordinateur portable, ou même sur votre téléphone. Cette logique s'applique à Chrome, Edge, Firefox et plus encore.

-

Dans le guide suivant, nous allons vous expliquer comment vider votre cache et supprimer les cookies pour pallier les problèmes que vous avez pu rencontrer.

Lorsque vous visitez un site Web, votre navigateur enregistre automatiquement certaines informations. Si vous visitez régulièrement un site, cela peut être utile car cette mise en mémoire cache peut aider le site à se charger rapidement et vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Les images, les vidéos et certaines parties d'un site peuvent être mises en cache pour accélérer le chargement.

En même temps, les cookies enregistrent vos données d'utilisateur particulières, ce qui peut être utile si vous utilisez un site qui vous permet de vous connecter à un compte. Les cookies sont également utilisés pour vous montrer des publicités pertinentes et personnaliser votre expérience sur le site sur lequel vous vous trouvez et sur le web.

Si vous effacez votre cache et supprimez vos cookies, ces informations sont supprimées et cela peut avoir des répercussions. Les sites que vous avez visités précédemment peuvent se charger plus lentement et vous devrez saisir à nouveau vos informations de connexion, même sur les sites qui se souvenaient de vous.

Si vous rencontrez des problèmes avec une page particulière, il existe une solution beaucoup plus simple que de vider votre cache.

Il s'agit essentiellement de forcer un rafraîchissement complet de la page que vous consultez. Vous savez déjà que vous pouvez recharger la page sur laquelle vous vous trouvez en cliquant sur le bouton de rechargement de la barre du navigateur. Mais cela ne résoudra probablement pas votre problème. Vous avez donc besoin d'un rafraîchissement complet. Cette opération permet de rafraîchir complètement la page sur laquelle vous vous trouvez, y compris en vidant le cache de cette page.

Cette opération ne s'applique pas à l'ensemble du site. Elle ne sera donc utile que pour une page et non pour l'ensemble du site si le problème est plus important, mais dans la plupart des cas, elle fonctionne parfaitement.

Il existe plusieurs façons de procéder :

Sous Windows - si vous utilisez une machine Windows, appuyez sur CTRL et cliquez sur le bouton de rechargement ou appuyez sur CTRL+F5 en même temps. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur CTRL+SHIFT+R.

Sur Mac - lorsque vous utilisez Safari sur un Mac, cliquez sur MAJ et sur le bouton de rechargement ou, pour les autres navigateurs, appuyez sur CMD+SHIFT+R.

Si vous utilisez Chrome, il est très facile de vider le cache de votre navigateur en quelques secondes. Le moyen le plus rapide est de cliquer simultanément sur CTRL+SHIFT+DEL. Vous accéderez ainsi directement aux paramètres nécessaires pour supprimer votre cache et vos cookies.

Sinon, vous pouvez accéder aux paramètres du cache à partir du menu Chrome :

Cliquez sur l'icône de menu à trois points en haut à droite de l'écran. Recherchez l'option intitulée "Autres outils". Ouvrez-la et cliquez sur "Effacer les données de navigation". Vous avez alors accès aux outils dont vous avez besoin pour vider le cache.

À partir de ces paramètres, vous pouvez effacer diverses choses dans une plage de temps spécifique. La valeur par défaut est de 24 heures, mais vous pouvez également choisir d'effacer les sept derniers jours, les quatre dernières semaines d'historique de navigation ou tout le temps. Vous pouvez également choisir d'effacer uniquement l'historique de navigation, les cookies, les images et les fichiers mis en cache ou tous ces éléments.

Si vous avez besoin d'un nettoyage plus agressif, cliquez sur l'onglet avancé pour supprimer d'autres éléments tels que les données des formulaires de remplissage automatique, les paramètres du site, etc.

Il convient de noter que si vous utilisez votre compte pour synchroniser des données sur plusieurs navigateurs et machines, ce processus les supprimera également. Vous devrez donc vous déconnecter de votre compte sur Chrome avant de procéder à cette opération.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 30 Janvier 2021 Vous recherchez les meilleures offres haut débit? Vous êtes au bon endroit car nous couvrons le meilleur de BT, Virgin, Sky et plus

La procédure pour vider la mémoire cache de Firefox est assez similaire à celle de Chrome. L'option permettant de vider votre cache se trouve dans les paramètres du navigateur.

Pour accéder à ces paramètres :

Cliquez d'abord sur le menu "burger" du navigateur, puis sur "Paramètres". Recherchez "Confidentialité et sécurité" dans le menu de gauche. Recherchez ensuite la section intitulée "cookies et données du site". Cliquez sur "Effacer les données", puis sélectionnez ce que vous voulez effacer. Cliquez sur "Effacer".

Vous pouvez également configurer Firefox pour qu'il supprime automatiquement votre cache chaque fois que vous le fermez. Les paramètres pour cela se trouvent sous "confidentialité et sécurité", puis sous "historique". Sélectionnez cette option et vous n'aurez plus d'historique enregistré.

L'effacement du cache dans Edge est un peu différent, car il se cache un peu derrière d'autres paramètres. Pour le trouver :

Cliquez sur le bouton de menu à trois points en haut à droite. Cliquez sur "Historique". Cliquez ensuite sur le menu à trois points dans la nouvelle fenêtre d'historique. Cliquez ensuite sur "Effacer les données de navigation". Vous avez alors la possibilité d'effacer diverses choses

Comme Chrome, ce navigateur vous donne la possibilité de choisir différentes périodes de temps, notamment la dernière heure, les 24 dernières heures, les sept derniers jours, les quatre dernières semaines et tout le temps.

Vous pouvez ensuite choisir d'effacer votre cache, vos cookies, votre historique de navigation, vos mots de passe, etc. Sélectionnez ce que vous voulez supprimer, puis cliquez sur "effacer maintenant".

Écrit par Adrian Willings.