Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google continue de transformer Meet en son application d'appel vidéo tout-en-un, en apportant davantage de fonctionnalités de l'ancien Duo à son unique application de réunion.

La principale nouveauté cette fois-ci est le partage en direct, une nouvelle fonction qui permet aux participants à un appel vidéo de prendre part à des activités en direct sur place, via Google Meet - une nouvelle option très fluide.

Il peut s'agir de regarder des vidéos ensemble sur YouTube, d'enrichir une liste de lecture sur Spotify ou même de jouer à un jeu comme Uno, selon le billet de blog de Google sur la mise à jour.

Meilleur VPN 2022 : Les 10 meilleures offres de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou pour déverrouiller des sites, nous vous proposons les services de

Il s'agit d'une petite fonctionnalité amusante qui pourrait s'avérer utile pour les personnes qui continuent de téléphoner régulièrement en famille, par exemple.

D'autres fonctionnalités plus traditionnelles, comme la planification et la participation à des réunions, ont également fait leur apparition dans Duo (juste avant sa fermeture), car il s'est complètement transformé en Meet.

Alors que Google a déployé ses mises à jour pour Duo et Meet au cours des dernières semaines, il commence maintenant à les fusionner plus complètement.

Cela signifie que si vous avez Duo sur votre téléphone, vous remarquerez probablement très bientôt que son icône et son nom deviendront Meet - Google indique que cela devrait se produire ce mois-ci sur les téléphones et les tablettes, et que d'autres appareils suivront.

Il s'agit d'une transition assez progressive, mais bientôt, Duo aura complètement disparu.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Britta O'Boyle.