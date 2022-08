Comment supprimer et désinstaller des applications de votre téléphone Android ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous possédez votre téléphone Android depuis un certain temps, il est probable que vous ayez installé un certain nombre d'applications différentes. Certaines d'entre elles sont inutiles et vous souhaitez les supprimer et les désinstaller de votre téléphone.

Si vous trouvez que votre téléphone se plaint d'être trop plein, qu'il est un peu lent ou qu'il est simplement encombré de choses inutiles, suivez ce guide pour désinstaller les applications indésirables et retrouver un sentiment de normalité.

Si vous avez installé un grand nombre d'applications et que vous souhaitez en supprimer certaines, la première étape consiste à trouver les applications en question. Pour ce faire, vous devez ouvrir le tiroir d'applications et accéder à toutes les applications.

Pour ce faire, il suffit généralement de faire glisser le curseur vers le haut sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Vous pouvez alors voir toutes les applications et rechercher celles qui posent problème.

Le processus de désinstallation des applications varie légèrement d'un téléphone à l'autre, mais il est généralement assez similaire.

Trouvez l'application que vous voulez désinstaller Appuyez sur l'icône de l'application et maintenez-la enfoncée. Recherchez l'option de désinstallation ou un bouton indiquant "info sur l'application" et appuyez dessus.

Si vous avez appuyé sur "infos sur l'application", vous vous retrouvez sur un autre écran où vous avez plusieurs options, dont une pour ouvrir l'application, une pour la forcer à s'arrêter si elle pose des problèmes et le bouton de désinstallation.

Sur certains téléphones Android, vous pouvez également constater qu'en appuyant sur une application et en la maintenant enfoncée, puis en la faisant glisser vers le haut de l'écran, une icône de poubelle avec le texte "désinstaller" apparaît. Faites glisser l'application vers cette zone et vous serez invité à choisir entre la désinstallation et l'annulation.

Vous pouvez répéter ce processus pour chaque application que vous souhaitez supprimer de votre appareil.

Il convient de noter que si vous essayez de supprimer des applications de votre écran d'accueil principal, plutôt que du tiroir d'applications, vous verrez peut-être apparaître une option permettant de "supprimer" ou de "retirer" l'application. Cette option ne désinstalle pas l'application, mais la supprime simplement de l'écran d'accueil et la conserve sur votre téléphone. Si vous essayez de désinstaller complètement une application de votre appareil, assurez-vous de cliquer sur désinstaller.

Une alternative à la désinstallation individuelle des applications de votre téléphone est de le faire via la boutique Google Play. Cela vous permet de sélectionner plusieurs applications et de les supprimer rapidement.

Pour ce faire, procédez comme suit :

Ouvrez l'application Google Play sur votre téléphone

Cliquez sur l'image de votre profil en haut à droite

Cliquez sur "gérer les applications et les appareils".

Cliquez sur l'onglet "gérer".

Faites défiler la liste et cochez toutes les applications que vous ne voulez pas utiliser.

Cochez la case à droite pour sélectionner plusieurs applications.

Cliquez sur l'icône de la corbeille en haut de l'application pour supprimer les applications.

Il existe des filtres utiles que vous pouvez utiliser dans Google Play pour trier les applications et trouver celles que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous êtes dans la section "gérer les applications et l'appareil", vous verrez une option sur le côté droit qui s'affiche comme "récemment mis à jour". Cliquez dessus et vous pourrez alors filtrer et trier par nom, le plus utilisé, le moins utilisé, récemment mis à jour et taille.

Si vous souhaitez désinstaller de vieilles applications inutilisées, le filtre par le moins utilisé est pratique. Si l'espace de stockage est un problème, le filtrage par taille est la meilleure option.

Une autre façon de supprimer des applications de votre téléphone est de passer par les paramètres. Ouvrez les paramètres de votre téléphone et vous verrez qu'il existe un moyen d'accéder à la liste complète des applications en quelques clics.

Ouvrez les paramètres de votre téléphone

Cliquez sur "Apps".

Vous pouvez ensuite cliquer pour voir toutes les applications ou faire défiler la liste pour voir les applications inutilisées.

Vous pouvez ensuite cliquer sur l'application et cliquer sur l'icône de la corbeille ou simplement cliquer sur l'icône de la corbeille à côté de l'application pour la désinstaller.

Vous ne pouvez pas sélectionner facilement plusieurs applications de cette façon, mais vous pouvez nettoyer les applications dont vous ne voulez pas très rapidement.

Écrit par Adrian Willings.