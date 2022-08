Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le mois dernier, Google a annoncé qu' il fusionnait Meet et Duo. Plus précisément, il a promis d'intégrer les fonctionnalités de Meet dans l'application Duo. Ce processus est maintenant en cours et en direct pour de nombreux utilisateurs. Malheureusement, Google ne rend pas cette transition claire, car il ne se débarrasse pas des deux applications. Duo a été rebaptisé Meet et offrira les fonctionnalités des deux applications, tandis que Meet restera Meet. Pocket-lint a rassemblé tout ce que vous devez savoir.

Google tente de rationaliser son approche des applications de communication. L'entreprise de Mountain View combine ses principaux outils de vidéoconférence, Google Duo et Google Meet, en une seule plateforme.

À l'avenir, il n'y aura plus que Google Meet. Google a déjà ajouté les principales fonctionnalités de Google Meet à l'application Duo et l'a rebaptisée "Meet". Mais l'ancienne application Google Meet ne disparaît pas pour autant. Elle est rebaptisée "Google Meet (original)" et restera disponible dans les boutiques d'applications jusqu'à ce qu'elle soit officiellement supprimée. Google a également indiqué que duo.google.com sera redirigé vers meet.google.com/calling au cours des prochains mois.

Juillet 2022 : Google a publié une mise à jour de Duo qui ajoute des fonctionnalités de Google Meet.

Google a publié une mise à jour de Duo qui ajoute des fonctionnalités de Google Meet. Août 2022 : Google déploie une mise à jour sur iOS et Android qui remplace le logo Duo par l'icône Meet.

Google déploie une mise à jour sur iOS et Android qui remplace le logo Duo par l'icône Meet. Septembre 2022 : toute personne ayant téléchargé la nouvelle application Meet recevra la nouvelle application combinée Meet/Duo.

toute personne ayant téléchargé la nouvelle application Meet recevra la nouvelle application combinée Meet/Duo. Plus tard en 2022 : Duo.google.com sera redirigé vers meet.google.com/calling.

L'application combinée vous permettra de passer des appels de groupe ou individuels et d'organiser des réunions. Elle utilise les adresses Gmail et les numéros de téléphone pour vous permettre de discuter avec vos contacts.

Google espère que la marque "Google Meet" deviendra votre solution d'appel préférée, sans les problèmes qui peuvent affecter les autres outils de chat disponibles. Beaucoup de gens ont fait l'éloge de l'application Duo originale, lancée en 2016, parce qu'elle vous permettait d'appeler quelqu'un directement - y compris son numéro de téléphone - sans avoir à envoyer des liens ou à vous faire toucher le bouton Meet dans une invitation Google Calendar. C'était un peu comme FaceTime, en fait. Désormais, toutes ces fonctionnalités que vous connaissiez et appréciiez sont disponibles dans la nouvelle application Meet, ainsi que les anciennes fonctionnalités Meet que vous avez peut-être appréciées. Rien n'est supprimé, à l'exception de l'ancienne application Meet (originale), bien sûr, qui sera retirée.

Si vous étiez déjà un utilisateur de Google Duo ou de l'application Google Meet originale, votre historique, vos contacts et vos messages ne disparaîtront pas dans le changement. Google a promis d'intégrer "soigneusement" les plateformes. En fait, si vous avez déjà installé Duo, vous n'aurez rien à faire. Elle deviendra simplement la nouvelle application Meet. C'est simple comme bonjour.

Si vous êtes un utilisateur de l'ancienne application Meet (originale), vous n'aurez rien à faire. Il vous manquera simplement toutes les nouvelles fonctionnalités de Duo.

Google pourrait également mettre fin à la prise en charge de l'application. Google a déclaré qu'il informerait les utilisateurs de l'ancienne application Meet lorsqu'ils "devraient migrer vers la nouvelle expérience de l'application", mais il n'a pas précisé quand cela se produirait.

Pas pour l'instant. N'oubliez pas qu'en mars 2022, Google a annoncé qu' il fermait Hangouts au profit de Google Chat. Ce dernier est devenu l'application de chat par défaut de Google, ce qui signifie que les utilisateurs étaient redirigés vers Chat lorsqu'ils essayaient de visiter Hangouts dans Gmail sur le Web ou d'utiliser les anciennes applications mobiles Hangouts. Google a également mis fin à la prise en charge de Google Talk/GChat par des tiers le mois dernier.

Désolé. Ce changement n'est que la dernière étape de la stratégie de messagerie de Google, en constante évolution, qui devient généralement de plus en plus déroutante au fur et à mesure que l'on en prend connaissance. Consultez le centre d'assistance de Google Meet si vous avez besoin d'aide.

Écrit par Maggie Tillman.