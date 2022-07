Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - C'est la saison des mises à jour pour Google Maps, avec l'arrivée d'un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la nouvelle vue immersive en 3D qui vous permet d'effectuer des survols détaillés de sites célèbres.

L'un des ajouts les plus appréciés, cependant, est beaucoup plus axé sur la fonctionnalité et pourrait être une aubaine pour ceux qui s'inquiètent de leur sécurité lorsqu'ils naviguent dans des zones inconnues (ou bien connues).

Un nouveau système de notification est ajouté à la fonction de localisation partagée, qui vous permettra d'envoyer un message lorsque vous arriverez à un point donné sur Google Maps - ou, en fait, de vous laisser guider par un ami ou un proche.

Cette fonctionnalité peut être idéale si vous organisez une réunion dans un lieu afin de voir quand les gens arrivent, mais elle présente également des avantages plus évidents en matière de sécurité. L'exemple fourni par Google dans son article de blog sur les fonctionnalités mentionne le contrôle d'une personne faisant une randonnée en solitaire, par exemple.

Pour s'assurer que la fonctionnalité n'est pas utilisée de manière abusive pour suivre les déplacements, la personne dont l'emplacement est partagé se verra rappeler à plusieurs reprises que cela se produit et pourra le désactiver facilement. Vous pouvez également empêcher les personnes de vous envoyer leurs propres notifications de localisation si elles ne sont pas pertinentes ou intéressantes pour vous.

D'après cet article de blog, une autre modification bienvenue sera apportée à Google Maps, sous la forme d'informations beaucoup plus détaillées sur les itinéraires cyclables que vous pourrez consulter avant de vous lancer.

Ces informations détailleront la quantité de trafic que vous pouvez vous attendre à rencontrer, des informations sur l'altitude, et une liste étape par étape des virages nécessaires.

Alors que le cyclisme est en plein essor dans le monde entier, les indications de Google Maps sont encore parfois assez imparfaites, du moins à Londres, et c'est donc une bonne chose de voir que davantage de travail est consacré à cette partie de ses fonctions de navigation.

Écrit par Max Freeman-Mills.