(Pocket-lint) - Google a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités sur les Chromebooks, notamment un éditeur vidéo et un réalisateur de films pour Google Photos.

La mise à jour sera d'abord disponible pour les utilisateurs de Chromebook cet automne, a indiqué Google dans un billet de blog. Si vous possédez un Chromebook, vous serez en mesure de créer un "film de bout en bout composé de plusieurs clips vidéo, de photos, d'une carte de titre et de musique". Vous pouvez suggérer des thèmes à l'application Google Photos ainsi que des photos et des vidéos spécifiques afin qu'elle puisse générer un film pour vous. Vous pouvez également opter pour la toile blanche, en sélectionnant et en organisant le contenu comme vous le souhaitez, avec la possibilité de "découper des clips vidéo ou de les modifier pour ajuster la luminosité, le contraste, etc.

La nouvelle application Google Photos comprendra également ce que Google appelle des filtres Real Tone. Ces filtres ont été conçus pour "fonctionner correctement sur tous les tons de peau".

Selon Google, il sera possible de basculer entre l'édition dans la Galerie des Chromebooks, les applications Fichiers et l'application Google Photos elle-même, de sorte que vous pourrez ouvrir une vidéo dans l'application Galerie et la transférer directement dans Google Photos pour l'éditer en toute transparence.

Cette fonctionnalité arrivera plus tard cette année dans le cadre d'une mise à jour de Chrome OS. Google n'a pas encore annoncé si ces fonctions de montage vidéo seront disponibles dans les applications mobiles Google Photos pour iOS et Android, mais la plupart des nouvelles fonctions de l'application sont généralement disponibles sur toutes les plateformes. Nous soupçonnons que les utilisateurs de Chromebook sont tout simplement les premiers, les autres appareils devant suivre.

Pour en savoir plus sur Google Photos et son fonctionnement, y compris des conseils et des astuces, consultez le guide détaillé de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.