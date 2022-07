Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez voulu passer de l'iPhone à Android, mais que vous ne voulez vraiment pas perdre vos messages, vos contacts et vos données, nous comprenons. Et Google aussi.

Récemment, tout comme l'application d'Apple qui vous permet de transférer des données d'Android vers l'iPhone, Google a lancé son application "Switch to Android" sur l'App Store. Et, grâce à une récente mise à jour du Play Store, vous pouvez désormais l'utiliser.

Elle vous permet de transférer des données sans fil et nous allons vous montrer comment l'utiliser ; vous pouvez suivre la vidéo ci-dessous ou lire la suite pour le guide écrit.

Mais attention, la méthode sans fil n'est pas aussi performante que la méthode filaire habituelle. Pour l'instant, elle ne permet que les contacts, les événements du calendrier, les photos et les vidéos. La méthode filaire vous permettra d'emporter des applications, des messages et bien d'autres données, c'est pourquoi nous avons inclus le guide de la méthode filaire ci-dessous.

La première étape pour la nouvelle méthode sans fil est évidente. Vous devez télécharger l'application "Switch to Android" sur votre iPhone. Pour l'instant, elle n'apparaît pas dans les résultats de recherche lorsque vous vous rendez sur l'App Store. Cependant, vous pouvez l'obtenir ici.

Ouvrez cette application et accordez-lui toutes les autorisations dont elle a besoin pour fonctionner, puis appuyez sur le bouton " Accepter les conditions de service " et sur " Démarrer ". Vous verrez maintenant un écran avec un viseur de caméra pour scanner un code QR. Laissez votre iPhone là pour l'instant.

Ce service est destiné aux personnes qui souhaitent passer à un tout nouveau téléphone. Il n'y a pas d'application à installer sur le téléphone Android, mais cela fait partie du processus de configuration initial. En outre, votre nouveau téléphone doit être équipé d'Android 12 ou d'une version ultérieure, ainsi que de la dernière version des services Play de Google. Vous saurez bientôt si vous pouvez le faire, ou non, lorsque vous commencerez le processus de configuration de votre nouveau téléphone.

Allumez votre nouveau téléphone Android

Lancez le processus de configuration - connectez-vous au Wi-Fi (c'est important).

Sur l'écran " Copier les applications et les données ", appuyez sur " Suivant ".

Sur l'écran " Utiliser votre ancien appareil ", appuyez à nouveau sur " Suivant ".

Sur l'écran " Trouver le câble de votre ancien appareil ", appuyez sur " pas de câble ".

Appuyez sur " Copier d'une autre manière " dans la fenêtre contextuelle.

Sélectionnez " Switching from iPhone or iPad " sur l'écran suivant.

Si vous ne voyez rien de tout cela dans le processus de configuration de votre nouveau téléphone, vous ne pourrez pas utiliser l'application "Switch to Android" et devrez donc suivre l'ancienne méthode consistant à utiliser Google Drive. La configuration vous guidera tout au long de ce processus.

Si vous voyez l'option de transfert avec un câble, mais pas d'option de transfert sans fil, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit consulter notre guide du transfert par câble ci-dessous (qui est de toute façon bien meilleur), soit ignorer le reste du processus de configuration du téléphone et vérifier les mises à jour logicielles et système sur le téléphone pour la dernière mise à jour de Play Services.

Une fois que c'est fait, vous devrez réinitialiser le téléphone et recommencer le processus depuis le début. Nous vous recommandons de ne pas perdre votre temps à faire cela, et d'opter pour le transfert filaire.

En supposant que vous ayez atteint la page de transfert sans fil dans la configuration de votre téléphone Android, vous pouvez maintenant commencer à copier vos données.

Cliquez sur "Autoriser" sur l'écran "Emplacement nécessaire pour la copie sans fil".

Cliquez sur "Suivant" sur l'écran de connexion au compte Google.

Connectez-vous à votre compte Google

Sur l'écran suivant, vous devriez voir un code QR.

Scannez le code QR sur votre iPhone à l'aide de l'application Switch to Android.

Appuyez sur "Rejoindre" pour vous connecter sans fil au Wi-Fi du téléphone Android.

Si cette étape échoue au début, continuez à essayer. Il nous a fallu plusieurs essais pour nous connecter au départ.

Une fenêtre contextuelle s'affiche, indiquant que l'application a besoin de l'autorisation de se connecter aux appareils de votre réseau local, appuyez sur "Ok". Ensuite, l'application a besoin d'accéder à vos données, alors appuyez sur " Continuer ", puis autorisez-la à accéder à vos contacts, calendriers et photos. Ensuite, l'application affiche un logo qui tourne et indique qu'elle est prête à copier.

L'étape suivante consiste à sélectionner les fichiers et les données que vous souhaitez transférer. Et c'est là que l'on voit les limites du service sans fil. Il ne permet de transférer que les contacts, les événements de l'agenda, les photos et les vidéos. Si vous optez pour la voie filaire et que vous les connectez avec un câble, vous obtenez bien plus, y compris les anciennes applications.

Si ces quatre données sont les seules dont vous avez besoin, cliquez sur Continuer et attendez que le transfert soit terminé. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à configurer le téléphone Android pendant que le transfert de données s'effectue en arrière-plan. Ensuite, vous arriverez à l'écran "Copie de vos données". Et c'est tout. Attendez simplement que les données soient transférées.

Pour cette méthode, vous n'avez pas besoin d'avoir l'application "Switch to Android". Vous avez juste besoin de votre iPhone, d'un câble Lightning vers USB-C, et du téléphone Android vers lequel vous souhaitez transférer des données. Un conseil pour commencer : assurez-vous que les deux téléphones sont complètement chargés, sinon votre iPhone pourrait commencer à aspirer le jus de la batterie de votre nouveau téléphone Android. Et cela peut prendre un certain temps.

Comme pour la version sans fil, vous suivez le processus de configuration du nouveau téléphone jusqu'à ce que vous arriviez à l'écran qui vous demande si vous voulez copier les données de votre ancien téléphone.

Lorsque vous voyez l'écran qui dit "Utiliser votre ancien appareil", cliquez sur "Suivant".

Attrapez le câble Lightning vers USB-C, appuyez sur "Suivant".

Continuez à appuyer sur suivant et suivez les instructions.

Branchez l'extrémité Lightning sur votre iPhone lorsque vous y êtes invité.

Branchez l'extrémité USB-C sur le nouveau téléphone Android en suivant les instructions.

Sur votre iPhone, vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle vous demandant de faire confiance au nouvel appareil. Cliquez sur l'option de confiance, puis saisissez votre code PIN ou votre mot de passe. À partir de là, c'est assez simple. En gardant les deux téléphones connectés, suivez le reste du processus de configuration sur le téléphone Android.

Connectez-vous à votre compte Google

Continuez les étapes jusqu'à ce que vous voyiez l'écran indiquant que la copie est prête (cela peut prendre un certain temps).

Sélectionnez tout ce que vous voulez copier, puis cliquez sur "Continuer".

Lancez le processus de copie et attendez.

C'est à peu près tout. Cela peut prendre un certain temps si vous avez beaucoup de données à transférer, mais la copie devrait être terminée.

