L'application Google TV arrive sur l'iPhone avec une fonction de télécommande

(Pocket-lint) - Google a finalement introduit l'application Google TV sur les appareils iOS.

L'application de divertissement, qui recueille les recommandations de contenu des services de streaming et vous permet de créer facilement une liste de visionnage universelle, remplacera l'ancienne application Google Play Movies and TV dans l'App Store d'Apple. En d'autres termes, si vous avez déjà installé Google Play Movies and TV, vous devriez bénéficier de l'expérience Google TV d'ici la fin du 1er juin 2022.

Certains grands services de streaming ne prennent pas en charge la capacité de Google TV à regrouper et à afficher des recommandations, notamment Netflix. Mais l'application Google TV pour les appareils iOS vous permettra toujours d'évaluer ce que vous avez regardé précédemment, et vous pourrez utiliser l'application comme une télécommande pour Android TV ou Chromecast avec les appareils Google TV. Elle contiendra également votre bibliothèque de locations et d'achats auprès de Google, à laquelle vous pourrez accéder depuis l'onglet "Your stuff". L'onglet "Faits marquants" de Google est un flux quotidien personnalisé d'actualités, de critiques et de divertissements.

N'oubliez pas que Google a récemment ajouté des profils d'utilisateurs individuels à l'expérience Google TV. Il se pourrait également que des fonctions de fitness soient en préparation pour sa plateforme TV.

L'application Google TV est également disponible pour les utilisateurs de téléphones Android. L'application Google Play Movies and TV a été mise à jour le 30 septembre 2020 et rebaptisée "application Google TV". Elle vous permet également de rechercher un programme à regarder, d'acheter ou de louer des films et des émissions de télévision, et de gérer votre liste de visionnage.

Pour en savoir plus sur Google TV et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint ici.

Écrit par Maggie Tillman.