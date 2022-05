Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google propose une puissante fonctionnalité de reconnaissance d'images appelée Google Lens. Pocket-lint dispose d'un tutoriel distinct sur Google Lens expliquant le fonctionnement de cette fonctionnalité et ce qu'elle peut faire en général, mais dans ce guide, nous allons vous expliquer comment vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant, en particulier dans le navigateur Web Chrome sur votre ordinateur portable ou de bureau, et pourquoi vous devriez l'essayer.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez utiliser Google Lens pour rechercher n'importe quelle image en ligne et identifier ce qui est représenté, qu'il s'agisse de bâtiments, d'animaux, de vêtements, de plantes ou d'œuvres d'art.

Sur les ordinateurs portables et de bureau, Lens dans Chrome vous permet de rechercher une image, de trouver sa source, de voir les correspondances visuelles, d'obtenir le texte ou une traduction, etc. Il s'agit d'un autre moyen, plus visuel, d'obtenir des détails supplémentaires sur une image. Par exemple, vous pouvez utiliser une image de casque pour rechercher plus d'informations sur l'endroit où l'on peut l'acheter, parcourir des images avec des casques visuellement similaires, ou trouver où l'image est utilisée ailleurs.

Lorsque Google Lens est arrivé dans Chrome pour les ordinateurs portables et de bureau, si vous alliez l'utiliser sur une image sur un site Web, votre navigateur ouvrait une page de résultats dans un nouvel onglet. En mai 2022, Google a mis à jour la fonctionnalité pour qu'elle affiche les résultats dans un panneau d'aspect plus moderne qui s'ouvre à droite de la page/l'image que vous visualisez. Ce n'est que lorsque vous souhaitez trouver la source d'une image que Chrome ouvre un nouvel onglet de navigateur. Mais vous pouvez également étendre l'expérience pour qu'elle s'ouvre dans un nouvel onglet si vous le préférez. Par défaut, il s'agira d'un panneau situé à droite de votre écran.

Google Lens peut vous aider à en savoir plus sur n'importe quelle image sur Internet. Il est depuis longtemps disponible sur mobile, accessible via les applications mobiles de Google sur les appareils iOS ou l'application native de l'appareil photo sur certains téléphones Android. En 2021, Google Lens a été mis à la disposition des utilisateurs d'ordinateurs portables et de bureau par le biais du navigateur Web Chrome, où il est accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle image en ligne, puis en sélectionnant "Rechercher une image avec Google Lens".

Avant de commencer : Google conseille de définir Google comme votre moteur de recherche par défaut et de mettre à jour la dernière version de Chrome.

Ouvrez une page dans Chrome. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image. Dans le menu, choisissez Rechercher une image avec Google Lens. Les résultats de la recherche s'affichent sur le côté droit de votre écran.

Vous pouvez cliquer sur le bouton de développement dans le coin pour ouvrir les résultats dans un nouvel onglet.

Remarque : si vous cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où en dehors d'une image, vous pouvez choisir dans le menu "Rechercher des images avec Google Lens". Après avoir cliqué sur cette option, vous pouvez faire glisser l'image pour la sélectionner.

Google propose une page d'assistance sur Google Lens, qui explique en détail comment utiliser cette fonctionnalité dans le navigateur Web Chrome pour les ordinateurs portables et de bureau.

Écrit par Maggie Tillman.