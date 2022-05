Google Street View affiche désormais des images historiques des lieux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus de vous montrer des images de ce à quoi ressemblent différents lieux aujourd'hui, Google Street View peut désormais vous montrer à quoi ils ressemblaient dans le passé.

Une frise chronologique a été ajoutée à Street View dans l'application Google Maps pour Android et iOS.

Lorsque vous regardez l'image Street View d'un lieu, vous verrez un nouveau lien "voir plus de dates". Cliquez dessus et vous pourrez voir différentes images prises par les véhicules Street View au cours des 15 dernières années.

On peut voir de nouveaux bâtiments en construction, par exemple, ou une rue principale changer au fil du temps, avec l'arrivée et le départ de différentes marques de magasins.

Cette nouvelle fonctionnalité a été ajoutée dans le cadre des célébrations organisées par Google pour le 15e anniversaire de Street View.

L'application a démarré le 24 mai 2007 avec une poignée de lieux couverts, à San Francisco, New York, Las Vegas, Miami et Denver. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir plus de 100 pays et territoires dans le monde entier et admirer des sites que vous ne pourriez peut-être pas visiter, comme la tour Eiffel à Paris et Burj Khalifa aux Émirats arabes unis.

Il est prévu d'ajouter de nombreux autres lieux uniques et éloignés à l'avenir, avec une nouvelle caméra Street View dont le déploiement est prévu en 2023.

Écrit par Rik Henderson.