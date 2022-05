Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service Street View de Google fête actuellement son 15e anniversaire, puisqu'il est apparu le 24 mai 2007.

Il s'est considérablement développé au cours des quinze dernières années, couvrant aujourd'hui plus de 100 pays et territoires. Il est désormais prévu d'étendre sa portée encore davantage, grâce à une nouvelle caméra Street View beaucoup plus portable que celles utilisées jusqu'à présent.

Cette nouvelle caméra est actuellement en phase de test, avant d'être entièrement déployée l'année prochaine. Elle contient toutes les mêmes technologies - notamment la résolution, la puissance et le traitement - que la caméra de la voiture Street View de Google, mais sa taille est très réduite. Google la décrit elle-même comme ayant "la taille d'un chat domestique" et elle ne pèse que 6,8 kg.

Cela permettra aux agents de Street View de prendre des images au sommet des montagnes ou simplement sur la place d'une ville locale où les voitures ne peuvent pas circuler.

La caméra est également modulaire, de sorte que de nouvelles fonctions et caractéristiques peuvent être ajoutées au fil du temps, comme un capteur Lidar pour scanner des détails plus complexes, tels que les marquages de voies et les nids de poule.

Elle peut également être fixée à n'importe quelle voiture équipée d'une galerie de toit et, comme elle se connecte à un appareil mobile, elle peut être commandée à distance.

Oh, et il ressemble un peu à Wall-E. Si vous en voyez un dans votre rue, vous saurez de quoi il s'agit.

Meilleures applications iPad: le guide ultime Par Maggie Tillman · 24 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.