Comment jouer gratuitement au jeu de flipper I/O de Google ?

(Pocket-lint) - Google a publié un jeu de flipper sur navigateur avant sa conférence I/O de cette année.

Le jeu est conçu pour présenter certains des derniers et meilleurs outils de développement de Google.

Il utilise un framework appelé Flutter, qui, selon Google, est "un excellent choix pour construire des jeux axés sur l'interaction avec l'utilisateur, tels que les puzzles et les jeux de mots."

La plupart des gens ne seront pas trop concernés par la façon dont tout cela fonctionne, au lieu de cela, ils seront impressionnés par les visuels cool et le gameplay rétro addictif.

Le jeu fonctionne sur Android, iOS et les navigateurs de bureau. Grâce à une structure intelligente, le jeu s'adapte automatiquement à la taille des écrans, que vous jouiez sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable.

Sur un téléphone ou une tablette, les joueurs peuvent toucher chaque côté de l'écran pour contrôler les palmes, tandis que sur un ordinateur de bureau, il y a des commandes dédiées au clavier: A et D pour les palmes et la barre d'espace pour lancer un nouveau flipper.

Tout ce que vous devez faire pour jouer au flipper I/O est de visiter ce lien dans votre navigateur.

Ensuite, vous pouvez choisir l'un des quatre personnages, dont notre préféré, le Dino du jeu "no internet" de Google Chrome.

Une fois que c'est fait, vous verrez des instructions à l'écran vous indiquant comment jouer.

Le but est d'obtenir le meilleur score possible en gardant la balle en action. Nous sommes sûrs que vous le savez, c'est un flipper.

Le flipper I/O a un code source ouvert pour tous les bricoleurs, vous pouvez y accéder sur GitHub.

Google I/O est une conférence annuelle qui s'adresse principalement aux développeurs et aux logiciels, mais Google a également utilisé la plate-forme pour annoncer le lancement de matériel.

Cette année, nous nous attendons à des nouvelles concernant la Pixel Watch, dont on parle souvent, mais le temps nous dira si cela s'avère exact. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Google I/O, et notamment savoir comment la regarder en direct, consultez notre article ici.

Écrit par Luke Baker.