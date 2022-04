Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google semble avoir discrètement lancé une application iOS "Switch to Android", qui permet aux utilisateurs d'iPhone de transférer facilement leurs données vers un téléphone Android sans câble.

C'est du moins ce qu'affirment les spécialistes de 9to5Google, qui ont montré les tenants et aboutissants de cette application dans une nouvelle vidéo.

Le site a d'abord signalé l'existence de l'application Switch to Android l'année dernière après que des mentions de celle-ci aient été repérées dans un démontage d'APK.

Maintenant, il semble que nous ayons l'application qui en résulte - bien que sous une forme non répertoriée, pour le moment.

"L'application Switch to Android de Google vous aide à transférer rapidement et en toute sécurité vos données les plus importantes - photos, vidéos, contacts et événements de calendrier - vers un tout nouvel appareil Android sans câbles compliqués", peut-on lire dans la description de l'application sur l'App Store d'Apple.

Il est intéressant de noter, comme le suggère 9to5Google, que cette liste n'inclut pas les messages, bien que l'application semble expliquer aux utilisateurs comment désactiver iMessage et éviter la confusion qu'entraîne le fait de le laisser activé.

Comme l'indique également le rapport, l'application n'est actuellement pas disponible au téléchargement sur l'App Store par les moyens traditionnels. Et, lorsque nous l'avons essayée au moment de l'écriture, cela s'avère toujours vrai.

Cela dit, il semble bien que vous puissiez la télécharger à partir de ce lien vers l'App Store.

Il reste à savoir quand Google (ou Apple) décidera de répertorier officiellement l'application, mais cela devrait donner à ceux qui changent de fournisseur un moyen beaucoup plus facile de le faire - et un moyen attendu depuis longtemps.

Espérons que nous pourrons bientôt voir Switch to Android reproduire la même expérience que Samsung Smart Switch a créée.

