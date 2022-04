Qu'est-ce que le mode rétro de Waze et comment l'activer ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Waze, propriété de Google, a annoncé une nouvelle fonctionnalité à durée limitée appelée "Retro Mode". Cette fonctionnalité fonctionne exactement comme son nom l'indique : Lorsqu'elle est activée, vous pouvez modifier l'esthétique de l'application pour la rendre beaucoup plus vintage.

Le mode rétro est un nouveau moyen de modifier l'apparence et le son de l'application Waze. En quelques clics, vous pouvez faire en sorte que l'application Waze ressemble à quelque chose des années 70, 80 ou 90. Par exemple, si vous passez aux années 70, vous entendrez les instructions de navigation d'un "DJ excentrique", avec un style lampe à lave, et votre véhicule dans l'application Waze se transformera en un bus classique de type VW. Dans les années 80, par contre, le navigateur sera un professeur d'aérobic et la voiture sera une voiture de sport avec une ambiance boombox. Quant aux années 90, vous aurez droit à un ordinateur de bureau, à un SUV classique et aux instructions détaillées d'une pop star des années 90.

Si vous voulez faire des folies, vous pouvez mélanger les changements de design pour les adapter à vos préférences. Vous pouvez choisir l'ambiance PC des années 90, la voiture de sport et le navigateur DJ des années 70.

Sur votre appareil, ouvrez la dernière version de l'application Waze et suivez ces étapes :

Dans le coin inférieur, appuyez sur Mon Waze. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Conduire dans les années 80. À partir de là, appuyez sur chaque option et choisissez entre les voitures, les humeurs et les voix. Vous pouvez mélanger et associer des éléments des différentes décennies. Une fois satisfait, appuyez sur Terminé. Ce thème apparaîtra la prochaine fois que vous conduirez avec Waze.

Waze a déclaré que cette fonctionnalité est disponible jusqu'à la mi-mai 2022, ce qui signifie que l'application de navigation reviendra probablement à la normale d'ici juin.

Écrit par Maggie Tillman.