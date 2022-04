Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Meet, l'outil d'appel vidéo, est désormais disponible directement dans Google Docs, Slides et Sheets.

Non seulement vous pouvez lancer un appel Google Meet à partir de l'un de ces services, mais vous pouvez également présenter un document lors d'un appel vidéo. Lorsque vous visualisez un document, le logo Google Meet s'affiche en haut de l'écran et lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant s'affiche avec des options permettant de lancer un appel Meet. Vous verrez même les appels que votre équipe a programmés. (Si la réunion est actuellement active, il sera simplement indiqué "Maintenant" dans une bulle pour que vous puissiez la rejoindre). Vous ne savez plus où donner de la tête ? Ne vous inquiétez pas. Pocket-lint vous explique tout ce que vous devez savoir pour rejoindre ou démarrer un appel vidéo Google Meet à partir de Docs, Sheets ou Slides.

Tout d'abord, sur votre ordinateur, ouvrez un fichier dans Google Docs, Sheets ou Slides. Suivez ensuite les étapes ci-dessous.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Rencontre, puis choisissez une option : Pour rejoindre une réunion programmée, cliquez sur le nom de la réunion à laquelle vous souhaitez participer.

Pour rejoindre une réunion avec un code de réunion, cliquez sur Utiliser un code de réunion > entrer un code. Pour intégrer l'appel à votre document, feuille de calcul ou présentation, cliquez sur Participer à l'appel. À droite, un panneau latéral affiche votre réunion.

Si vous avez seulement cliqué sur Rejoindre l'appel, votre fichier n'est pas présenté. Pour présenter votre document, cliquez sur Partager l'écran > sélectionnez l'onglet dans lequel vous vous trouvez > Partager. Pour arrêter votre présentation, en bas à droite, cliquez sur Arrêter la présentation.

Tout d'abord, sur votre ordinateur, ouvrez un fichier dans Google Docs, Sheets ou Slides. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous.

En haut à droite, cliquez sur Réunion. Pour démarrer une nouvelle réunion, cliquez sur Démarrer une nouvelle réunion. À droite, un panneau latéral affiche votre réunion. Pour inviter des personnes à votre réunion, cliquez sur Copier > partager le lien de la réunion. Pour présenter votre document, cliquez sur Partager l'écran > sélectionnez l'onglet dans lequel vous vous trouvez > Partager. Pour arrêter votre présentation, en bas à droite, cliquez sur Arrêter la présentation. Pour quitter votre réunion vidéo, en bas à droite, cliquez sur Quitter l'appel.

Google a prévu un déploiement rapide et un déploiement progressif de cette fonctionnalité. Le déploiement rapide commencera à la mi-avril 2022 et durera deux semaines. Le déploiement progressif commencera le 1er mai et durera jusqu'au 15 mai 2022.

Tous les clients de Workspace et les anciens utilisateurs de G Suite pourront utiliser cette fonctionnalité.

Consultez l'article du blogue de Google et la page d'assistance pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.