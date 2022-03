Qu'est-ce que l'application Look to Speak de Google et comment fonctionne-t-elle ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a une application, appelée Look to Speak, qui permet aux utilisateurs de communiquer en utilisant uniquement leurs mouvements oculaires et la caméra frontale de leur téléphone . Il a récemment été promu avec une publicité réconfortante qui a couru parallèlement aux Oscars .

Mais comment fonctionne cette application, à qui s'adresse-t-elle et comment y accéder ? Découvrons-le.

Look to Speak est une application qui vous permet de sélectionner parmi une liste de phrases en utilisant uniquement votre mouvement oculaire, l'application prononce ensuite ces phrases à haute voix. Il est conçu pour aider les personnes ayant des troubles de la fonction motrice et des difficultés d'élocution à communiquer plus facilement.

L'application fait partie du projet « Start with One » de Google sur la plateforme « Experiments with Google ». Start with One est une collection d'expériences qui commencent par travailler avec une personne pour créer quelque chose d'impactant pour elle et sa communauté. Dans ce cas, Google a cherché à aider Sarah Ezekiel, une artiste atteinte d'une maladie du motoneurone.

Google dit "L'espoir est que Look to Speak sera utile aux communautés avec divers types de handicaps temporaires, permanents ou situationnels."

Look to Speak est une application disponible pour les utilisateurs d'Android via le Google Play Store . Son utilisation est gratuite et aucune connexion à l'application n'est requise.

Utiliser Look to Speak est agréable et simple. Lors de la première ouverture de l'application, vous devrez lui donner la permission d'accéder à la caméra de votre appareil, car cela est nécessaire pour suivre vos mouvements oculaires.

Une fois cela fait, vous verrez des instructions à l'écran qui vous guideront à travers les étapes de communication via Look to Speak.

En bref, vous êtes présenté avec une collection de phrases divisées en deux colonnes.

Si la phrase que vous voulez est dans la colonne de gauche, vous regardez vers la gauche, sur le bord de l'écran, pour la sélectionner.

Ensuite, toutes les phrases de gauche sont réparties sur deux colonnes et vous pouvez répéter le processus comme avant.

Cela continue jusqu'à ce qu'il ne reste que la phrase choisie, puis elle sera prononcée à haute voix.

À tout moment, regarder au-dessus de l'écran annulera une action. Regarder vers le haut peut également mettre l'application en mode snooze.

En mode snooze, l'application peut être déverrouillée via une séquence de mouvements oculaires lorsque vous souhaitez continuer à communiquer.

