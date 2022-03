Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé son intention de remanier son offre de contenu - encore une fois - en supprimant les films et les émissions de télévision du Google Play Store sur Android .

L'idée de Google est de simplifier ses services, en affinant le contenu de chaque application. Cela signifie que Play Store continuera d'être votre boutique pour les applications et les jeux, mais les films et la télévision seront transférés dans l'application Google TV.

D'une certaine manière, cela ressemble au moment où YouTube Music a complètement remplacé le service Google Play Music, dans le but de le rendre moins déroutant.

Du point de vue de l'expérience utilisateur, cela signifie que lorsque vous ouvrez le Play Store sur votre téléphone Android, vous ne verrez plus d'onglet pour la télévision/les films, et les résultats des films et des émissions de télévision n'apparaîtront plus lorsque vous utiliserez la fonction de recherche.

Cela ne signifie pas que vous perdez le contenu que vous avez déjà acheté ou loué. Au lieu de cela, vous y accéderez simplement à partir d'un endroit différent, car les achats sont toujours liés à votre compte Google.

Vous pourrez y accéder via l'application Google TV - que vous pouvez télécharger ici si vous ne l'avez pas déjà - et vous pouvez toujours voir vos achats de films dans l'application YouTube.

De nos jours, la plupart des téléphones Android sont livrés avec cette application préinstallée, donc si vous avez un téléphone relativement récent, vous devriez déjà l'avoir et vous pourrez facilement trouver votre contenu existant.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Écrit par Cam Bunton.