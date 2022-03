Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans sa volonté de rendre les conversations SMS riches en fonctionnalités, quelle que soit la personne avec laquelle vous envoyez des messages, Google a maintenant commencé à déployer une mise à jour de son application Messages qui vous permet de voir les réactions aux messages iMessage/iOS .

La fonctionnalité est diffusée à partir d'aujourd'hui à toute personne dont la langue est définie sur l'anglais, et signifie que lorsqu'un utilisateur d'iPhone réagit à un message que vous avez envoyé, vous verrez en fait un petit emoji de réaction plutôt qu'un texte vous indiquant qu'il a réagi. .

Cela devrait aider les messages de groupe, y compris les personnes utilisant à la fois Android et iOS, à être un peu plus transparents, même si cela ne fera rien contre les bulles vertes apparaissant sur l'écran de l'utilisateur de l'iPhone lorsque vous envoyez un message.

Ce n'est qu'une des nouvelles fonctionnalités poussées vers l'application Messages. Une autre consiste à partager des photos et des vidéos de meilleure qualité avec d'autres utilisateurs, qu'ils aient ou non RCS sur leur téléphone (utilisateurs d'iPhone).

Plutôt que d'envoyer un énorme fichier via MMS, la fonctionnalité mise à jour signifie que vous envoyez un lien Google Photos vers une image ou une vidéo, et de cette façon n'importe qui - qu'il ait RCS ou non - peut le voir en haute qualité.

Bien entendu, dans son article de blog annonçant ces nouveautés, Google n'a pas pu résister à s'en prendre à Apple en l'encourageant à adopter le RCS, pour que chacun puisse discuter entre lui et réagir aux messages, sans avoir besoin de toutes ces fonctionnalités. solutions de contournement supplémentaires développées par Google.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons la capacité de Messages à trier automatiquement les contacts personnels et professionnels dans des onglets séparés, en séparant les conversations avec des amis des mises à jour telles que les notifications de livraison ou les messages automatisés de votre médecin, opticien, compagnie aérienne, etc.

Messages ajoute également des rappels automatiques pour les messages d'anniversaire.

Toutes ces mises à jour seront déployées sur Messages au cours des prochaines semaines, alors gardez un œil sur ces changements la prochaine fois que vous discuterez avec votre iPhone (ou tout autre ami).

Écrit par Cam Bunton.