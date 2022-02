Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Partage à proximité, la propre version de Google de la technologie AirDrop d'Apple, offrira bientôt un moyen simple d'envoyer un mot de passe Wi-Fi d'un appareil Android 12 à un ordinateur portable Chromebook.

Google a régulièrement ajouté des fonctionnalités au partage à proximité au cours des dernières années, afin qu'il puisse mieux rivaliser avec AirDrop . Le partage à proximité peut partager des applications, des fichiers et plus encore d'un de vos appareils à un autre ou à un ami à proximité. Avec Android 12 , la fonctionnalité a été mise à jour pour partager un réseau Wi-Fi d'un appareil Android à un autre appareil Android. Désormais, comme le rapporte Chrome Story pour la première fois, Google a commencé à étendre cette capacité aux Chromebooks , permettant aux utilisateurs de ChromeOS de recevoir une connexion réseau Wi-Fi à partir d'un appareil Android 12.

L'envoi d'un réseau Wi-Fi via le partage à proximité relaie toutes les informations nécessaires pour qu'un Chromebook se connecte rapidement en ligne, y compris le nom du réseau, le type de sécurité et le mot de passe. Les deux appareils - l'appareil Android 12 et le Chromebook - doivent simplement être à portée Bluetooth l'un de l'autre.

Ne vous attendez pas à ce que le partage Wi-Fi arrive pour les Chromebooks avant Chrome OS 100 ou 101 - ou mars 2022 et avril 2022, respectivement - à tout le moins.

Comme la plupart des fonctionnalités expérimentales de Google Chrome ou des Chromebooks, cette option de partage Wi-Fi commencera cachée derrière un drapeau dans chrome://flags.

Écrit par Maggie Tillman.