(Pocket-lint) - Google a peut-être trouvé un moyen de desserrer l'emprise de Microsoft sur les entreprises et les bureaux, en introduisant un niveau gratuit de sa suite Workspace, appelée Essentials Starter, qui n'inclut pas Gmail.

Vous pourrez facilement vous inscrire avec votre adresse e-mail professionnelle existante, et même si vous n'obtiendrez pas les services Gmail, vous pourrez utiliser Chat, Docs, Drive, Meet, Sheets et Slides. Google espère probablement que les équipes pourront utiliser Essentials Starter pour abandonner leurs anciens outils de productivité, tels que la suite Microsoft Office, lorsqu'elles souhaitent améliorer la collaboration en équipe ou démarrer un nouveau projet.

Ainsi, si votre entreprise est all-in sur Microsoft 365, à votre grand dam, vous pouvez simplement utiliser Essentials Starter si vous préférez. Bien sûr, vous pourriez rencontrer des problèmes si votre employeur ou d'autres membres de l'équipe sont plus familiers avec Excel et complètement sur Google Sheets. L'idée, cependant, est que certains travailleurs seront incités à utiliser l'application de Google, et si Google peut commencer à sélectionner les employés d'une entreprise un par un, alors peut-être que davantage d'entreprises envisageront de compléter leurs offres de productivité avec Workspace ou de les remplacer complètement.

Selon le blog de Google, les utilisateurs qui s'inscrivent avec leurs comptes de messagerie professionnels existants peuvent immédiatement commencer à inviter leurs collègues à travailler sur des projets avec eux, Google fournissant 15 Go de stockage Drive à chaque utilisateur. Les employés peuvent également se parler via Chat et Meet. Et tandis que les équipes sont limitées à 25, un nombre illimité d'équipes dans une organisation peuvent s'inscrire.

Google a déclaré que Workspace Essentials Starter "se déploie sur une période de plusieurs semaines et pourrait ne pas être disponible dans certaines régions avant la mi-février 2022".

Écrit par Maggie Tillman.