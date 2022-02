Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google propose un ensemble de stockage et d'abonnement dans le cloud Google One qui comprend un service VPN pratique. Maintenant, ce service VPN est enfin disponible pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad - sans frais supplémentaires.

Fondamentalement, si vous payez pour 2 To ou plus de stockage Google One, vous obtiendrez désormais également un VPN pour votre appareil, que vous ayez un appareil Android ou iOS. Le VPN est disponible pour les utilisateurs dans 18 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. En tant que membre Google One, vous pouvez également programmer une " session professionnelle " en ligne gratuite avec des experts de Google pour apprendre à utiliser la fonctionnalité VPN de Google One .

En fait, Google a déclaré que vous pouvez programmer une session à tout moment pour obtenir une aide approfondie sur un large éventail de sujets aux "niveaux de base et avancé". Vous recevrez un e-mail de confirmation et une invitation Google lorsque vous vous inscrivez à une session Pro. L'invitation comprendra un lien pour rejoindre une session de partage d'écran en ligne avec un expert à l'heure prévue. Peasy facile.

Le VPN de Google One présente un inconvénient majeur : vous n'obtiendrez pas d'adresse IP dans un autre pays, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser le service pour accéder à des émissions verrouillées sur des services de streaming tels que Netflix.

Cependant, dans son article de blog, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités VPN uniquement pour les utilisateurs d'Android, notamment une fonction de "déconnexion sécurisée" qui désactive l'accès à Internet si vous êtes déconnecté du VPN.

